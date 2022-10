Google Pixel 7 e 7 Pro: 5 anni di aggiornamenti e tante novità per la sicurezza mobile

Google, in un nuovo post sul blog ufficiale, ha voluto mettere in risalto le caratteristiche dei nuovi Pixel 7 e 7 Pro che si occupano di proteggere i nostri dati e la navigazione online, con 5 anni di aggiornamenti e feature drop previsti per la nuova serie di smartphone.

Tensor G2 e Titan M2 per proteggere i dati di chi usa Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro

Entrando nello specifico della politica di aggiornamenti software di Google Pixel 7 e 7 Pro, l'azienda statunitense ha confermato almeno 3 anni di major update Android (con nuove funzionalità) e un totale di 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

L'attenzione alla privacy e alla sicurezza degli utenti continua con i nuovi chip Google Tensor G2 e Titan M2 in dotazione su Pixel 7 si occupano di proteggere le informazioni personali a livello hardware con un approccio completamente end-to-end, con con protezioni verificabili a ogni livello: rete, applicazione, sistema operativo e livelli multipli sul silicio stesso.

La novità assoluta, in questo caso, è che il chip Titan M2 di Google è stato certificato secondo i Common Criteria PP0084: lo standard internazionale per i componenti di sicurezza dell'hardware utilizzato anche per i chip di sicurezza delle carte d'identità, delle SIM e delle carte bancarie.

Questo nuovo approccio adottato con Pixel 7 ha permesso alla compagnia di ridurre al minimo l'impronta dei dati personali identificabili, limitando allo stesso tempo all'accesso ai quest'ultimi con la crittografia end-to-end e le chiavi enclavi sicure.

Le novità non finiscono qui: siccome è importante riuscire a mantenere la propria privacy anche online, Google ha annunciato che nel corso dell'anno i possessori di Pixel 7 e 7 Pro potranno utilizzare la VPN di Google One senza costi aggiuntivi.

Le VPN (Virtual Private Network) permettono di navigare mantenendo l'anonimato, ma a differenza dei servizi VPN tradizionali, VPN by Google One utilizza il Protected Computing per rendere impossibile a chiunque collegare il traffico online con il proprio account o la propria identità.

In arrivo con un prossimo Feature Drop, inoltre, Android 13 su Pixel 7 consentirà di tenere sotto controllo ogni aspetto della propria privacy. Grazie alle Impostazioni rapide, sarà possibile intervenire immediatamente sui problemi di sicurezza, oppure controllare quali app sono in esecuzione in background e interromperle facilmente.

