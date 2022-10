OPPO: gli sconti raddoppiano con Amazon Prime Day e OPPO Days

Da oggi fino al 13 ottobre sarà possibile approfittare di tantissimi sconti sui dispositivi firmati OPPO, sia su Amazon per le Offerte Esclusive Prime che in occasione degli “OPPO Days” sullo store ufficiale del brand.

Smartphone, Tablet, cuffie e wearable in offerta da OPPO

Nelle giornate del 11 e 12 ottobre, è possibile trovare in offerta per le Offerte Esclusive Prime i dispositivi della Serie A e quelli della Serie Reno, passando per il top di gamma della Serie Find X5 che per l'occasione è disponibile al prezzo di 979,99€.

Se gli smartphone non attraggono particolarmente il vostro interesse, OPPO propone in sconto anche l’intera gamma di prodotti IoT (Internet of Things) e il nuovo tablet OPPO Pad Air.

Fino al 13 ottobre, invece, in occasione degli “OPPO Days” il produttore cinese offrirà degli speciali bundle di prodotti in aggiunta ad un ulteriore sconto del 10% sul prezzo finale. Vediamoli insieme:

Reno8 Pro con auricolari True Wireless OPPO Enco X2, OPPO Watch Free e una cover al prezzo di 799,99€

con auricolari True Wireless OPPO Enco X2, OPPO Watch Free e una cover al prezzo di Reno8 con gli auricolari Enco Free 2 e una cover per 599,99€

con gli auricolari Enco Free 2 e una cover per OPPO Find X5 Pro con auricolari Enco X, OPPO Watch Free, Wireless Charger AirVOOC 50W e una cover al prezzo di 1199,99€

con auricolari Enco X, OPPO Watch Free, Wireless Charger AirVOOC 50W e una cover al prezzo di OPPO Find X5 con auricolari Enco X, OPPO Watch Free e una cover per 799,99€

In sconto sul sito ufficiale arrivano, inoltre, i dispositivi wearable come OPPO Band Sport e OPPO Band Style. Per tutti gli sconti disponibili vi lasciamo alla pagina ufficiale OPPO e al box sottostante dedicato alle offerte su Amazon.

