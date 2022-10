Honor 70 SE compare in rete: il lancio è imminente?

Dopo aver visto il lancio di Honor 70, 70 Pro e 70 Pro+, il mercato cinese potrebbe accogliere molto presto anche il nuovo 70 SE, comparso oggi per la prima volta nel database dell'ente 3C. La prima certificazione ne svela l'esistenza e “conferma” la ricarica rapida che troveremo a bordo del dispositivo.

Honor 70 SE appare online con la ricarica rapida a 66W

La certificazione 3C è obbligatoria per tutti i dispositivi che arrivano sul mercato cinese e garantisce che il prodotto sia sicuro da utilizzare (proprio come il marchio CE in Europa). Oggi, il nuovo Honor 70 SE ha ricevuto la certificazione in questione ed è quindi pronto per essere messo in vendita.

Dalla certificazione possiamo apprendere che il numero del modello di questo nuovo smartphone è “GIA-AN80” e che può vantare una ricarica rapida a 66w. Questo aspetto, quindi, rimarrà invariato rispetto alla serie 70 standard, anch'essa dotata del medesimo metodo di ricarica.

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni su come il modello SE differirà dagli altri smartphone della Serie 70 di Honor, ma la sensazione è quella che non si dovrà attendere molto prima di veder comparire online altri dettagli.

Proprio come avvenuto con la serie 60, la Serie 70 di Honor sta per completarsi (almeno in Cina) quindi con la versione SE: possiamo affermare con certezza che questa serie si è distinta proprio per l'hardware in grado di sfruttare al meglio il software con cui è equipaggiato.

