Honor 70 5G vs OPPO Reno 8 vs Xiaomi 12 Lite vs OnePlus Nord 2T: quali sono le differenze

La prima metà dell'anno è filata liscia, con tante novità per il mondo Android: abbiamo avuto la nuova serie 12 di Xiaomi e quella Magic 4 di Honor. Un po' tutti i principali brand hanno detto la loro con vari modelli di fascia alta e qualche sorpresa dedicata a quella media. La seconda metà del 2022 si è rivelata altrettanto interessante, con alcune aggiunte niente male.

Tra queste abbiamo l'ultimo esponente della serie Number di Honor, un dispositivo 5G pensato per i vlogger e dotato di un'eleganza per nulla scontata nel settore. Ma quali sono i mid-range più interessanti di questo periodo? Andiamo a scoprirli con un ricco confronto tra specifiche, design e prezzo che vede coinvolti Honor 70 5G vs OPPO Reno 8 vs Xiaomi 12 Lite vs OnePlus Nord 2T!

Tutte le differenze: Honor 70 5G vs OPPO Reno 8 vs Xiaomi 12 Lite vs OnePlus Nord 2T

Design e stile

Tutte le volte che si parla di stile, è bene specificare che l'apprezzamento per il design è soggettivo. Tuttavia ci sono alcuni elementi che denotano una certa attenzione da parte di una compagnia.

Si evince, ad esempio, osservando la cover posteriore di Honor 70 5G: lo smartphone è dotato di un vetro anti-riflesso sobrio e raffinato, che diventa ancora più elegante nella versione Crystal Silver, caratterizzata da un motivo a diamante (con giochi di luce). Molto bello anche frontalmente, con un ampio schermo AMOLED con bordi curvi ed un punch hole per la selfie camera.

Anche OPPO Reno 8 5G non scherza: il dispositivo offre un design aerodinamico unibody dove il modulo fotografico si eleva dalla scocca senza interruzioni. Uno stile vicino a quello delle serie Find X5 e OnePlus 10, almeno dell'ispirazione.

Xiaomi 12 Lite 5G riprende le linee della serie 12 ed ospita una pannello in vetro con colori sfumati ed una finitura opaca per una sensazione piacevole al tatto ed un effetto anti-impronte. Il corpo è sottile e leggero: si tratta di uno degli aspetti fondamentali della gamma Lite di Xiaomi.

OnePlus Nord 2T presenta un look in linea con quello di altri modelli della sua generazione mentre il corpo è realizzato in due colorazioni differenti. Abbiamo un modello dotato di una finitura verde giada con effetto nebbia e una leggera brillantezza oppure la variante grigio ombra con finitura opaca.

Specifiche a confronto

Dopo aver parlato del design, passiamo ad un confronto tra le specifiche di Honor 70 5G, OPPO Reno 8, Xiaomi 12 Lite e OnePlus Nord 2T. Ecco tutte le caratteristiche dei quattro modelli che stiamo esaminando!

Honor 70 OPPO Reno 8 Xiaomi 12 Lite OnePlus Nord 2T Dimensioni 161.4 x 73.3 x 7.91 mm



178 grammi 160 x 73.4 x 7.67 mm



179 grammi 159.3 x 73.7 x 7.29 mm



173 grammi 159.1 x 73.2 x 8.2 mm



190 grammi



Alert Slider laterale Display AMOLED curvo da 6.67″

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

120 Hz

tocco 240 Hz

395 PPI

10 bit

Gorilla Glass AMOLED flat da 6.4″

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

90 Hz

tocco 180 Hz

409 PPI

8 bit

Gorilla Glass 5 AMOLED flat da 6.55″

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

120 Hz

tocco 240 Hz

402 PPI

10 bit

Gorilla Glass 5 AMOLED flat da 6.43″

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

90 Hz

409 PPI

Gorilla Glass 5 Impermeabilità Non presente Non presente Non presente Non presente Chipset Qualcomm Snapdragon 778G+ (6 nm, octa-core, 2.5 GHz) MediaTek Dimensity 1300 (6 nm, octa-core, 3.0 GHz) Qualcomm Snapdragon 778G (6 nm, octa-core, 2.4 GHz) MediaTek Dimensity 1300 (6 nm, octa-core, 3.0 GHz) GPU Adreno 642L ARM Mali-G77 MC9 Adreno 642L ARM Mali-G77 MC9 RAM 8 GB RAM LPDDR4X 8 GB RAM LPDDR4X 6/8 GB RAM LPDDR4X 8/12 GB RAM LPDDR4X ROM 128/256 GB UFS 3.1 256 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 2.2 128/256 GB UFS 3.1 Espandibilità NO NO NO NO Sicurezza Lettore d'impronte digitali (nel display)



Face Unlock 2D Lettore d'impronte digitali (nel display)



Face Unlock 2D Lettore d'impronte digitali (nel display)



Face Unlock 2D Lettore d'impronte digitali (nel display)



Face Unlock 2D Raffreddamento Passivo Passivo Passivo Passivo Fotocamera Tripla camera

54 + 50 + 2 MP

f/1.9-2.2-2.4

Sony IMX800

PDAF

Ultra Wide 122°

Macro 4 cm Tripla camera

50 + 8 + 2 MP

f/1.8-2.2-2.4

Sony IMX766

PDAF

Ultra Wide 112°

Macro 4 cm Tripla camera

108 + 8 + 2 MP

f/1.9-2.2-2.4

Samsung HM2

PDAF

Ultra Wide 120°

Macro 4 cm Tripla camera

50 + 8 + 2 MP

f/1.8-2.2-2.2

Sony IMX766

PDAF

Ultra Wide 120° Selfie 32 MP f/2.4 32 MP f/2.4 IMX709 32 MP f/2.45 IMX471

Doppio Flash LED 32 MP f/2.4 IMX615 Batteria 4.800 mAh 4.500 mAh 4.300 mAh 4.500 mAh Ricarica 66W 80W 67W 80W Ricarica Wireless Non presente Non presente Non presente Non presente SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 5.3 5.2 5.2 NFC Presente Presente Presente Presente GPS GPS,A-GPS,BeiDou, GLONASS, Galileo GPS,A-GPS,BeiDou, GLONASS, Galileo,QZSS GPS,A-GPS,BeiDou, GLONASS, Galileo,QZSS GPS,A-GPS,BeiDou, GLONASS, Galileo,NavIC Porta Type-C Type-C Type-C Type-C Speaker Stereo Stereo Stereo Stereo Mini-jack cuffie Non presente Non presente Non presente Non presente Infrarossi Non presente Non presente Presente Non presente Sistema operativo Android 12, tramite Magic UI 6.1 Android 12, tramite ColorOS 12.1 Android 12, tramite MIUI 13 Android 12, tramite OxygenOS 12

Le nostre recensioni

Qui trovate le recensioni dei dispositivi che abbiamo messo a confronto per voi.

Honor 70 5G – RECENSIONE

OnePlus Nord 2T – RECENSIONE

Honor 70 5G vs OPPO Reno 8 vs Xiaomi 12 Lite vs OnePlus Nord 2T: prezzo a confronto

In questo approfondimento dedicato ai principali mid-range del momento abbiamo visto design e specifiche a confronto ed ora è il momento di chiudere con le considerazioni sul prezzo di vendita. Xiaomi 12 Lite è stato lanciato al prezzo di listino di 499€, anche se ormai lo street price si è abbassato; lo stesso vale per OnePlus Nord 2T, ora più economico rispetto al debutto (avvenuto a 409€).

Gli smartphone più recenti sono anche quelli dal prezzo più salato: OPPO Reno 8 ha debuttato a 599€ mentre Honor 70 a 549€. In entrambi i casi sono presenti i primi ribassi ma al momento il più conveniente è di certo il modello targato Honor.

Dopo la nostra analisi non resta che scegliere il vostro nuovo smartphone preferito: di seguito trovate i link all'acquisto. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

