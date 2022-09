Samsung e Intel stupiscono tutti con il primo notebook rollable

Sin dalla presentazione di OPPO X 2021, il concetto di schermo rollable è entrato nella testa di tutti gli appassionati di tecnologia. Ormai diamo quasi per scontato che al mondo esistano smartphone pieghevoli in grado di flettersi su sé stessi, un concetto impensabile fino solo a qualche anno fa. Il prossimo step nella ricerca di nuovi formati pare possa essere proprio l'adozione di schermi arrotolabili; non soltanto OPPO ha studiato questa nuova tecnologia, ma anche LG, TCL e soprattutto Samsung.

Non solo smartphone: gli schermi rollable puntano al futuro dei notebook

Samsung è ancora oggi l'azienda leader nella produzione degli schermi OLED, tecnologia essenziale per poter creare formati del genere. Dopo aver conquistato il mercato con i suoi pieghevoli, il produttore sud-coreano sta lavorando anche per creare le prime iterazioni di schermi rollable. Una prima versione l'abbiamo vista con il Samsung Galaxy Z Slide, ma nei pensieri di Samsung c'è anche la possibilità di portare questa nuova tipologia di display anche nel mondo dei notebook. D'altronde, dopo che gli schermi pieghevoli sono stati implementati anche sui PC portatili, sembra solo questione di tempo affinché accada lo stesso con gli schermi arrotolabili.

Ecco che all'evento Intel Innovation 2022 Day, in occasione della presentazione dei nuovi Intel Core 13th Gen, le due compagnie hanno voluto mostrare quello che hanno realizzato in sinergia. Sul palco della conferenza, il CEO di Samsung Display ha mostrato un primo prototipo, in grado di passare da 13″ a 17″ facendolo scorrere lateralmente. Un obiettivo ambizioso, specialmente se si parla di notebook, in quanto essi richiedono una serie di attenzioni strutturali.

Al contrario degli smartphone, dove tutto è inserito all'interno della scocca, uno schermo del genere implica necessariamente una configurazione 2-in-1, dove lo schermo sia staccato dalla tastiera e possa agganciarvisi tramite un attacco magnetico. In questo modo, lo schermo potrebbe essere utilizzato sia come tablet tramite touch screen che come laptop una volta collegato a mouse e touchpad. Per il momento è solamente un concept, pertanto potrebbe volerci ancora tempo prima di vederlo effettivamente in azione su un prodotto commercializzato.

