LG Rollable fa venire l’acquolina in gola in questo video

Lo scorso aprile LG ha dato il suo addio al mondo degli smartphone: ci sono stati e ci saranno altri aggiornamenti per vari modelli (si parla anche di major update), ma il produttore asiatico non realizzerà più altri terminali. Nonostante ciò, ecco che in rete ha fatto capolino un video che mostra per la prima volta in azione LG Rollable, lo smartphone con display arrotolabile, un dispositivo che ricorda da vicino OPPO X 2021 ma che non verrà mai lanciato ufficialmente sul mercato. Tuttavia, alcune delle sue unità sono spuntate dal vivo, probabilmente perché finite nelle mani di dipendenti e/o addetti ai lavori vicini all'azienda sud coreana.

LG Rollable ecco lo smartphone con display arrotolabile in stile OPPO X 2021

Proprio come il modello targato OPPO, lo smartphone di LG è equipaggiato con un display che si estende lateralmente, aumentando la superficie di visualizzazione e di utilizzo. L'ultimo dispositivo “sperimentale” del brand è stato LG Wing, un terminale caratterizzato da un design unico nel suo genere. I piani della compagnia prevedevano il rilascio di altri modelli “futuristici”, tra cui proprio lo smartphone protagonista del video hands-on pubblicato in rete. Alcune immagini erano già trapelate in precedenza, ma ora possiamo vedere il telefono in azione dal vivo, con tanto di unboxing.

Il funzionamento è semplicissimo: una volta attivata l'estensione del display tramite gesture, il pannello impiega circa 3 secondi per “aprirsi” completamente. La sua scheda tecnica è composta da uno schermo P-OLED in grado di passare da 6,8″ a 7,4″ pollici, ma comprende anche uno Snapdragon 888 con 12/256 GB di memoria, batteria da 4.500 mAh e doppia fotocamera da 64+12 MP con OIS e sensore ultra-grandangolare, affiancata dal sensore d'impronte. Se non bastasse la sua natura arrotolabile, LG Rollable si contraddistingue anche per l'assenza di tasti fisici, sostituiti da controlli touch sui frame laterali.

Che ve ne pare dello smartphone con display arrotolabile di LG? Secondo voi questo form factor potrà rappresentare il futuro dei telefoni (magari insieme ai terminale con display pieghevole) oppure allo stato attuale risulta poco attraente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

