Xiaomi, OPPO e vivo: continua la crisi dei guadagni

Continua a non brillare il mercato tecnologico, che nel 2022 sta vivendo il suo momento peggiore degli ultimi anni a causa di varie vicissitudini. La crisi degli smartphone è in atto ormai da diversi mesi: nonostante il 2021 avesse dato l'illusione di una risalita, quest'anno un po' tutti i produttori ne stanno risentendo. Soprattutto in Cina, nazione leader nel mondo telefonico ma che a causa di pandemia e lockdown ha visto una flessione negativa dell'intera economia nazionale; ma anche in Europa, dove brand come Xiaomi, OPPO e vivo si sono visti ridimensionati nei numeri di vendita e nei relativi introiti.

Il mercato degli smartphone è ancora in crisi, specialmente per Xiaomi, OPPO e vivo

Lo si evince dall'ultimo rapporto del Q2 2022 di Counterpoint Research: le entrate dell'intero mercato mondiale degli smartphone sono calate del -2% rispetto al Q2 2021 e del -15% rispetto al Q1 2022, per un totale di 95,8 miliardi di dollari. Nonostante ciò, i profitti generali sono aumentati del +6% rispetto allo scorso anno, raggiungendo i 13,1 miliardi. Di queste entrate, l'80% arrivano dai primi cinque produttori al mondo, ovvero Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO e vivo.

Ma se da un lato abbiamo Apple e Samsung, i cui ricavi sono aumentati rispettivamente del +3% e +25%, dall'altro abbiamo Xiaomi, OPPO e vivo, tutte in calo a doppia cifra rispetto al 2021. Se i profitti mondiali sono aumentati è quindi merito di Apple e Samsung e del loro miglior posizionamento sul mercato. Come dimostra l'andamento di mercato, la crisi degli smartphone sta colpendo soprattutto le fasce più economiche, mentre i prodotti premium stanno risollevando le casse di queste aziende. Apple ha guadagnato molto dalla serie iPhone 13 e sembra che bisserà il successo con i nuovi iPhone 14 Pro; Samsung ha ottenuto buoni risultati di vendite con la serie S22 ma soprattutto con i suoi pieghevoli, conquistando il monopolio del settore.

Al contrario, le varie Xiaomi, OPPO, vivo e i relativi sub-brand Redmi, POCO, OnePlus, Realme e iQOO guidano perlopiù il mercato di fascia medio/bassa: nonostante i brand cinesi stiano provando a proporre modelli sempre più pregiati e piazzarsi anche nel segmento premium, molto spesso questi modelli rimangono relegati al solo mercato cinese. Basti vedere

