Honor Children’s Watch: ecco lo smartwatch per bambini IP68 e 4G

Honor offre una variegata line-up di dispositivi smart proprio per ogni fascia d'età: da oggi, infatti, anche i bambini potranno avere il loro smartwatch personale grazie al nuovo Children's Watch. Lo smartwatch è stato realizzato in due tinte scelte appositamente per attrarre i più piccoli: rosa corallo e blu alba.

Children's Watch è il nuovo smartwatch di Honor per bambini, con 4G e certificazione IP68

Honor Children's Watch è certificato IP68, quindi resistente ad acqua e polvere, ed è dotato di modulo 4G eSIM (con tre operatori telefonici integrati) con supporto alle videochiamate, grazie alla camera integrata: una funzione utile per avere un contatto diretto ed immediato con il proprio bambino quando è fuori casa.

Ovviamente è stata prestata particolare attenzione anche alla privacy e alla sicurezza: questo dispositivo infatti è dotato di un sistema indipendente e personalizzato che previene l'intrusione di malware e la fuga di dati, criptando ogni trasmissione.

Una intelligenza artificiale ad 8 livelli di posizionamento, inoltre, si occupa di monitorare ogni movimento del bambino durante la giornata, permettendo di inviare un messaggio di SOS con un solo click in caso di pericolo.

Lo smartwatch di Honor dedicato ai bambini è equipaggiato con una batteria da 850 mAh che garantisce una buona autonomia, aiutata anche dall'attivazione della modalità a risparmio energetico.

I genitori, oltre a controllare l'attività fisica del loro pargolo, possono anche impostare tramite l'app dedicata degli obiettivi da raggiungere quando si fa sport oppure allenamento.

Honor Children's Watch è disponibile da oggi in Cina ad un prezzo scontato di 299 yuan (circa 43€) per i primi acquirenti, ma salirà a 329 yuan (circa 47€) al termine del periodo promozionale.

Affidereste mai un dispositivo del genere ai vostri figli per monitorarli meglio?

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il