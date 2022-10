Honor 80, quali chipset per la serie? Si prospetta un trio niente male

Periodo di grande fermento nel settore smartphone e, tra le varie voci relative all'universo Honor, c'è spazio anche per la prossima serie Digital. La gamma Honor 80 infatti, è ora al centro di una nuova indiscrezione che ci presenta i possibili chipset di cui si avvale, che non dovrebbero essere affatto male.

Honor 80 con il nuovo Dimensity, Pro e Pro+ con Snapdragon: ecco i possibili chipset

A parlare dei chipset previsti per la nuova serie di Honor è Digital Chat Station, che spiega come la distribuzione dell'hardware scelto dal brand sia effettivamente ben amalgamata. Infatti, per il modello base è previsto un MediaTek Dimensity 1080 fresco di presentazione, che sarà utilizzato anche dai prossimi Redmi e Realme.

Salendo di livello, abbiamo Honor 80 Pro, che dovrebbe invece integrare uno Snapdragon 778G+, compiendo quindi un passaggio diverso da quanto fatto con il 70 Pro che aveva invece Dimensity 8000. Infine, abbiamo Honor 80 Pro+, che si spoglia anch'esso di MediaTek e abbraccerebbe addirittura lo Snapdragon 8+ Gen 1, chip top gamma che ad oggi il brand non ha ancora utilizzato e che lo renderebbe, potenzialmente, uno dei modelli più potenti sul mercato.

A queste indiscrezioni il leaker aggiunge il fatto che ci potrebbe essere una nuova fotocamera principale (una nuova Sony di alto livello?) e anche una ricarica a 100W e chissà che stavolta non includa tutti e tre i modelli.

Curiosi del mondo Honor? Allora potete consultare la nostra recensione ed il nostro focus su Honor 70 arrivato in Italia!

