Google Pixel 7 Pro: le foto Super Res Zoom 30x sono incredibili

Fra tutti i top di gamma in circolazione, Samsung Galaxy S22 Ultra è l'unico ad avere un teleobiettivo 10x, e nemmeno Google Pixel 7 Pro è riuscito a fare altrettanto. Tuttavia, il top di gamma di casa Google ha un asso nella manica che si chiama Super Res Zoom 30x, una feature che combina hardware e software per compensare la mancanza di un teleobiettivo fisico del genere.

Google Pixel 7 Pro e Super Res Zoom 30x: ecco di cosa è in grado il teleobiettivo di Google

Google Pixel 7 Pro può comunque vantare una configurazione di tutto rispetto: una tripla fotocamera da 50+12+48 MP dove l'ultimo dei tre è un teleobiettivo dotato di zoom ottico 5x. Questo, unito alle potenzialità del rinnovato Google Tensor G2, è in grado di scattare delle ottime foto con zoom 30x: basti vedere questa serie di foto da 1x a 30x del One World Trade Center di Manhattan, a New York.

C'è un articolo dedicato in cui trovate illustrate tutte le novità del chipset Google, in particolare la TPU, acronimo che sta a indicare la Tensor Processing Unti. Dentro al SoC a bordo di Pixel 7 Pro c'è una sezione dedicata alla gestione di tutte quelle feature basate sul machine learning, su cui si fonda il software fotografico dei flagship Google.

Anche se Google Pixel 7 Pro ha “soltanto” uno zoom ottico 5x, le funzionalità Tensor intervengono e abilitano il Super Res Zoom. Quando si scatta con zoom 2x, viene presa la porzione centrale dell'immagine catturata dal sensore principale da 50 MP, su cui vengono eseguite operazioni di remosaicing e HDR+ con Bracketing per creare foto a 12,5 MP come se fossero scattate con un teleobiettivo 2x dedicato.

Nel caso di Pixel 7 Pro, avviene lo stesso quando si scatta fino a 10x; quando si va 15x e oltre, la stabilizzazione elettronica permette di poter scattare anche a mano libero, senza necessariamente un treppiede. Una volta che si supera lo zoom 20x, lo smartphone sfrutta un nuovo sistema di upscaling basato su machine learning che consente di scattare fino a 30x.

