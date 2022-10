Google Home on Wear ufficiale: la domotica arriva su smartwatch

Dopo l'annuncio dello scorso Google I/O 2022, adesso ci siamo: Google Home on Wear è la nuova app ideata per comandare la domotica direttamente da smartwatch. Una novità che arriva in concomitanza con tante altre novità, fra cui proprio Pixel Watch, il primo orologio smart dell'azienda. Purtroppo non è disponibile in Italia, ma lo è il nuovo aggiornamento dell'app Google Home, che rinnovandosi diventa adesso disponibile per molti anche dal proprio polso.

La domotica su smartwatch diventa realtà grazie alla nuova app Google Home on Wear, ma c'è un “ma”

Per chiunque possieda uno smartwatch e abbia uno o più dispositivi domotici in casa o in ufficio, Google Home on Wear non può che risultare decisamente comoda. Anziché dover per forza affidarsi a smartphone, smart speaker o display, questa nuova app permetterà di interagire con la casa direttamente dal polso. Una volta aperta, viene mostrata la lista delle stanze e dei prodotti domotici associati al proprio account Google, potendo regolare con uno slide la luminosità delle luci, il volume degli speaker e la temperature dei condizionatori, mentre con un click si accende o spegne il dispositivo.

FINALLY! The Google Home app for Wear OS is now available!



Sadly, it only works on Wear OS 3 and above. I tried sideloading it onto a Wear OS 2 watch, but it failed because it requires SDK version 30 and above (Android 11+). pic.twitter.com/gUUXp4ytko — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 6, 2022

C'è un però: Google Home on Wear è disponibile solamente sugli smartwatch dotati di Wear OS 3 o versioni successive: qualora ne possedeste uno, allora potete già da oggi scaricare l'app direttamente dal Google Play Store del vostro orologio. Attualmente, fra i modelli dotati di questa versione del sistema operativo troviamo esponenti come Google Pixel Watch, Samsung Galaxy Watch 5 e 4. Inoltre, per il momento è una versione di anteprima pubblica, pertanto non supporta ancora tutti i modelli compatibili.

