Google Home si rinnova: ecco la nuova app per la domotica

Non ci sono solo novità hardware: dopo la presentazione di Nest Doorbell e WiFi Pro, Big G ha annunciato il rilascio di un importante aggiornamento per Google Home. Da qualche anno, Google ha creato un'app dedicata alla gestione della casa domotica, specialmente da quando vende prodotti come smart speaker e display, Chromecast, router Wi-Fi, videocamere, citofoni, termostati e così via.

Il nuovo aggiornamento stravolge l'app Google Home: tutte le novità

Il principale cambiamento dell'app Google Home è la divisione della UI in cinque tab separate, ovvero Preferiti, Dispositivi, Automazioni, Attività e Impostazioni. La prima è la schermata iniziale e contiene una panoramica generale delle funzioni disponibili, potendo così avere a portata di click i dispositivi domotici più utilizzati; c'è l'aggiunta in basso di una barra di riproduzione per gestire il flusso multimediale in esecuzione su speaker, display e così via; infine, verrà anche aggiunta la sezione Spazi, con cui raggrupparli più facilmente per tipologia.

Per il momento, l'aggiornamento dell'app Google Home è ancora in fase di roll-out graduale, pertanto ci vorrà ancora tempo prima che arrivi a tutti, anche in Italia. La compagnia ha annunciato che Google Home verrà reso compatibile anche per smartwatch Wear OS e in versione web per essere visualizzata da browser.

