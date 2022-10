Vuoi tenerti in forma a casa? Ci pensa WalkingPad Kingsmith

Il tenersi in forma conosce tante vie e, per chi ama la serenità di casa propria, è importante avere gli attrezzi giusti. E uno dei brand più interessanti del settore è senza dubbio WalkingPad Kingsmith, con le sue proposte tra tapis roulant e vogatori che vi permettono di avere una palestra personale in poco spazio e che potete acquistare in offerta ad un prezzo super.

WalkingPad Kingsmith: tutti i modelli di tapis roulant e vogatore in offerta

Per iniziare la nostra carrellata, partiamo proprio dal vogatore WalkingPad WR1, un modello dalle qualità estetiche e tecniche di grande livello. Realizzato con un sistema idraulico, ha una capacità di portata massima fino a 120 kg, mentre per l'esercizio è presente una comoda maniglia ergonomica rivestita ma anche un poggiapiedi inclinato a 45°. Potete acquistare il vogatore in offerta grazie al codice sconto di 100€, che ve lo porta ad un prezzo top.

Se invece preferite avere un tapis roulant di grande livello, non potete che guardare al WalkingPad S1. Questo modello si distingue per ergonomico e pieghevole, ma anche molto intelligente. Infatti, dispone di un sistema di riduzione del rumore che lo porta ad un massimo di 65 dB, oltre che un display LED che ci indica la velocità raggiunta, che al suo massimo arriva a 6 km/h. In realtà, questa velocità può essere regolata in 12 step e, soprattutto, potete monitorare il tutto tramite una comoda applicazione dedicata. Anche in questo caso, per chi volesse acquistarlo è previsto un codice sconto di 20€ per ottenerlo ad un prezzo in offerta.

Se cercate invece altri modelli, magari con proprietà diverse, Kingsmith WalkingPad offre altri modelli di ottima qualità, come il WalkingPad X21, modello top gamma, oltre ai modelli della serie WalkingPad R2 e R1 Pro, per finire sul modello dal grande rapporto qualità/prezzo, cioè WalkingPad K12. Tutti questi dispositivi sono in offerta e hanno tutti la peculiarità di essere smart e pieghevoli.

Per quanto riguarda invece WalkingPad Kingsmith WR1 ed il tapis roulant S1, l'offerta con codice sconto è valida fino al 15 ottobre 2022. Qui sotto trovate i box con il Coupon da utilizzare, così da non perdere ulteriore tempo per acquistarli. N.B. Se non doveste visualizzarli correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il