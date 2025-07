Xiaomi MIX Flip 2 vs Samsung Galaxy Z Flip 7: quali sono le differenze

I pieghevoli a conchiglia dell’estate sono ormai arrivati e nel nostro approfondimento andiamo a mettere a confronto Xiaomi MIX Flip 2 vs Samsung Galaxy Z Flip 7 e Z Flip 7 FE per scoprire tutte le differenze tra i modelli. Design, specifiche e prezzo: quale dei flip phone del momento è il più adatto alle tue esigenze?

Quali sono le differenze tra i pieghevoli a conchiglia del momento: Xiaomi MIX Flip 2 vs Samsung Galaxy Z Flip 7 e Z Flip 7 FE

Design e confronto

Crediti: Xiaomi

Il top di gamma Xiaomi MIX Flip 2 è il secondo capitolo della serie di pieghevoli a conchiglia del brand. Apprezzato dagli addetti ai lavori e dagli utenti, il primo modello cede il posto ad un successore che non è da meno.

C’è uno schermo esterno enorme che ricopre tutta una porzione del device, inglobando anche i sensori della fotocamera; all’interno trova spazio uno schermo pieghevole da 6,86″ mentre lateralmente abbiamo il lettore d’impronte digitali. Bello ed elegante come il precedessore, niente stravolgimenti ma il consolidamento di uno stile.

Crediti: Samsung

Samsung Galaxy Z Flip 7 è la sorpresa del colosso sudcoreano: il display esterno “a cartella” va in pensione in favore di uno pannello tutto schermo, l’ideale per utilizzare il telefono senza impedimenti anche da chiuso. Colorato e sottile, l’ultimo gioiellino di Samsung si rinnova offrendo un design migliorato.

Crediti: Samsung

Quest’anno l’azienda asiatica ha lanciato per la prima volta un pieghevole “economico” (le virgolette sono d’obbligo): Samsung Galaxy Z Flip 7 FE è una sorta di Z Flip 6 aggiornato. Ritroviamo lo schermo esterno a forma di cartella della scorsa generazione, il compromesso per mantenere il prezzo inferiore rispetto a Z Flip 7 (insieme al chipset dello scorso anno, l’Exynos 2400).

Specifiche e prezzo a confronto

Xiaomi MIX Flip 2 (CINA) Samsung Galaxy Z Flip 7 (ITALIA) Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (ITALIA) 166,89 x 73,8 x 7,57 mm (aperto)



86,13 x 73,8 x 15,87 mm (chiuso)



199 grammi 166,7 x 75,2 x 6,5 mm (aperto)



85,8 x 75,2 x 13,7 mm (chiuso)



188 grammi 165,1 x 71,9 x 6,9 mm (aperto)



85, x 71,9 x 14,9 mm (chiuso)



187 grammi IP assente IP48 IP48 Display interno



• AMOLED

• 6,86″ 1.5K+ (2.912 x 1.224 pixel)

• 120 Hz LTPO

• campionamento del tocco a 300 Hz

• PWM a 2160 Hz

• colore a 12 bit

• 3.200 nit Display interno



• Dynamic AMOLED 2X

• 6,9″ Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel)

• 120 Hz LTPO

• 2.600 nit Display interno



• Dynamic AMOLED 2X

• 6,7″ Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel)

• 120 Hz LTPO

• 2.600 nit Display esterno



• AMOLED

• 4,01″ 1.5K+ (1.392 x 1.208 pixel)

• 120 Hz

• campionamento del tocco a 120 Hz

• colore a 12 bit

• 3.200 nit

• protezione Xiaomi Shield Glass 2.0 Display esterno



• Super AMOLED

• 4,1″ HD+ (1048 x 948 pixel)

• 120 Hz

• protezione Gorilla Glass Victus 2 Display esterno



• Super AMOLED

• 3,4″ HD+ (748 x 720 pixel)

• 60 Hz

• protezione Gorilla Glass Victus Qualcomm Snapdragon 8 Elite

3 nm TSMC Samsung Exynos 2500

3 nm Samsung Samsung Exynos 2400

4 nm Samsung 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M 1 x 3,3 GHz Cortex-X5

2 x 2,74 GHz Cortex-A725

5 x 2,36 GHz Cortex-A725

2 x 1,8 GHz Cortex-A520 1 x 3,21 GHz Cortex-X4

2 x 2,9 GHz Cortex-A720

3 x 2,6 GHz Cortex-A720

4 x 1,95 GHz Cortex-A520 Adreno 830 Xclipse 950 Xclipse 940 12/16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 256/512 GB UFS 4.0 128/256 GB UFS 4.0 Micro SD: ❌ Micro SD: ❌ Micro SD: ❌ Raffreddamento al liquido con camera di vapore Raffreddamento al liquido con camera di vapore Raffreddamento al liquido con camera di vapore Lettore d’impronte digitali laterale Lettore d’impronte digitali laterale Lettore d’impronte digitali laterale Fotocamera



• 50 MP Light Fusion 800, f/1.7, PDAF, OIS

• 50 MP f/2.0, ultra-wide 115°



Lenti Leica Summilux Fotocamera



• 50 MP f/1.8, PDAF, OIS

• 12 MP f/2.2, ultra-wide 123° Fotocamera



• 50 MP f/1.8, PDAF, OIS

• 12 MP f/2.2, ultra-wide 123° 32 MP f/2.0 10 MP f/2.2 10 MP f/2.2 5.165 mAh 4.300 mAh 4.000 mAh 67W

ricarica wireless 50W 25W

ricarica wireless 15W 25W

ricarica wireless 15W Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM: / eSIM: ✔️ eSIM: / Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.3 NFC: ✔️ NFC: ✔️ NFC: ✔️ GPS (L1 + L5) GPS GPS USB-C 2.0 USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 Speaker stereo Speaker stereo Speaker stereo Mini jack cuffie: ❌ Mini jack cuffie: ❌ Mini jack cuffie: ❌ Infrarossi: ✔️ Infrarossi: ❌ Infrarossi: ❌ HyperOS 2

Android 15 One UI 8

Android 16 One UI 8

Android 16 Prezzo al lancio



12/256 GB – 5.999 CNY (713€)

12/512 GB – 6.499 CNY (773€)

16 GB/1 TB – 7.299 CNY (868€)

Prezzo al lancio



12/256 GB – 1.279€

12/512 GB – 1.399€ Prezzo al lancio



12/128 GB – 1.069€

12/256 GB – 1.129€

Conclusioni e dove comprare

Anche a questo giro la sfida tra i pieghevoli a conchiglia di Xiaomi e Samsung è agguerrita (come avvenuto già con MIX Flip e Z Flip 6). In termini di design siamo sulla stessa linea di pensiero: i due flagship sono stilosi e non badano ai compromessi offrendo display esterni dalle dimensioni generose.

Xiaomi MIX Flip 2 presenta sicuramente alcuni vantaggi: la batteria è più capiente, c’è lo Snapdragon 8 Elite (Qualcomm è sempre una garanzia) e il comparto fotografico principale è interamente dotato di ottiche Leica.

Tuttavia segnaliamo che rispetto al primo MIX Flip non c’è il teleobiettivo: un peccato dato che era un dettaglio in grado di fare la differenza rispetto al rivale. Inoltre MIX Flip 2 è stato lanciato solo in Cina (per il momento) e siamo in attesa di scoprire quando arriverà in Italia.

Samsung Galaxy Z Flip 7 ha il grande punto di forza del nome: l’azienda sudcoreana è conosciuta ed apprezzata per la sua attenzione alla qualità, per la celerità degli aggiornamenti e per il supporto esteso lato software. Inoltre pone grande attenzione alle ottimizzazioni legate all’imaging, ora più che mai con il supporto dell’AI a livelli superiori.

Con Samsung Galaxy Z Flip 7 FE siamo sulla linea di confine: il suo design non lo rendono alla portata di tutti visto lo schermo “a cartella”, di dimensioni minori rispetto al fratello maggiore. Il comparto tecnico non fa una piega (sia in termini di SoC che di fotocamere) ma d’altro canto abbiamo una batteria da 4.000 mAh ed un prezzo sopra i 1.000€.

