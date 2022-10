Forse abbiamo la data di lancio del nuovo Huawei P50 Pocket economico

Sappiamo ormai per certo che Huawei ha in cantiere una versione più economica del suo flip phone, P50 Pocket. Il dispositivo ha già ottenuto diverse certificazioni e parte del suo aspetto è trapelato in rete nelle scorse settimane. Ma quando assisteremo al lancio del nuovo Huawei P50 Pocket? Una fonte cinese ritenuta molto affidabile tenta di dare una risposta a questa domanda.

Quando verrà lanciato il nuovo Huawei P50 Pocket?

Stando a quanto riportato dalla fonte, il colosso cinese terrà una conferenza di lancio a fine mese e a salire sul palco sarà proprio il nuovo Huawei P50 Pocket. Più nello specifico, la fonte parla di un evento fissato al prossimo 25 ottobre, e nel corso del quale dovrebbe vedere la luce anche Huawei Watch GT Cyber.

Con questa nuova proposta, il produttore cinese vorrebbe tentare di inserirsi in una fascia di mercato più accessibile, e l'impronta meno premium rispetto all'attuale modello la si evince – in primis – dalla presunta mancanza del display esterno, che su Huawei P50 Pocket è invece posto in un piccolo oblò sotto quello dedicato ai sensori della fotocamera.

Rispetto al fratello maggiore, inoltre, il nuovo Huawei P50 Pocket dovrebbe essere alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragn 778G 4G. Ciò permetterà a Huawei di proporre il nuovo pieghevole ad un prezzo ancora più conveniente.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli sul prossimo Huawei P50 Pocket, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato in cui abbiamo raccolto tutto quello che è trapelato finora su design, specifiche tecniche e prezzi del nuovo pieghevole.

