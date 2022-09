Huawei P50 Pocket tornerà in versione “Lite”, ma non nella fotocamera

A fine 2021 abbiamo fatto conoscenza con il primo flip phone Huawei, arrivato poi nel mercato italiano a inizio 2022 e protagonista anche della nostra recensione. Il brand però vuole rivoluzionare ancora una volta il settore dei pieghevoli, abbassando la soglia di prezzo grazie ad una nuova versione del pieghevole a conchiglia con caratteristiche da medio gamma. Ecco tutto quello che sappiamo finora su Huawei P50 Pocket New (o Youth Edition) tra specifiche tecniche e indiscrezioni su prezzo ed uscita.

Aggiornamento 13/09: arrivano novità per la nuova versione del flip phone di Huawei, in particolare per quanto riguarda la fotocamera. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Huawei P50 Pocket New: tutto quello che sappiamo finora sul nuovo flip phone

Design e display

A parlare della versione New di Huawei P50 Pocket è un noto insider cinese, che ci mostra le immagini pubblicate dall'ente certificativo TENAA. Il dispositivo, effettivamente, riprende la struttura del Pocket top gamma, ma la sua impronta è sin da subito orientata ad un mercato meno premium rispetto al gemello.

Come possiamo vedere, a questo modello sembra mancare il display esterno, che nel modello top era posto in un piccolo oblò sotto quello dedicato ai sensori della fotocamera. Ovviamente questa potrebbe essere una mancanza delle immagini del TENAA (di qualità non proprio allettante), quindi è meglio attendere ulteriori conferme. Molto interessante poi la scelta dell'effetto similpelle per l'altra parte della scocca.

Il display interno sembra presentare inoltre una piegatura poco pronunciata, sperando quindi in una grinza meno visibile. La fotocamera esterna dovrebbe contare invece su tre sensori, mentre all'interno c'è un punch hole centrale, quindi di sicuro non è il flip phone con fotocamera sotto al display avvistato di recente.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Infine, c'è l'indiscrezione sul chipset, che appunto cambia tutta la sostanza dello smartphone. Infatti, sembra possa essere presente lo Snapdragon 778G, rigorosamente 4G, che va a sostituire l'888 presente sull'attuale modello.

Nonostante le specifiche puntino verso la fascia media, il comparto fotografico dovrebbe essere fatto di tutt'altra pasta. Secondo un leaker cinese Huawei P50 Pocket New (o Youth Edition) sarà dotato della tecnologia XMAGE già vista a bordo della serie Mate 50. Si tratta del sistema di imaging proprietario, sviluppato da Huawei dopo la fine della collaborazione con Leica.

Lato software avremo HarmonyOS 3, l'ultima versione del sistema operativo del colosso cinese.

Huawei P50 Pocket New (Youth Edition) – Prezzo e uscita

L'esistenza di Huawei P50 Pocket New apre le porte a scenari interessanti: vedremo finalmente un pieghevole sotto la soglia degli 800€, oppure Huawei applicherà una politica di prezzi che lo porterà al pari del Moto RAZR 2022 (che però ha ben altre potenzialità)?

Comunque, al momento prezzo e uscita del flip phone sono ancora sconosciuti: non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo approfondimento con tutte le novità!

