Google lancia il programma Android Canary: tutte le novità della prima build

Google sta rivoluzionando il piano di rilascio di Android per gli sviluppatori, con un nuovo programma che andrà a sostituire le precedenti Developer Preview. Per ottenere l’accesso alle ultime build del sistema operativo mobile, a partire da oggi gli sviluppatori potranno utilizzare Android Canary, una nuova versione dell’OS fornita in uno stato embrionale dello sviluppo.

Crediti: 9to5Google

Per iniziare ad utilizzare Android Canary, gli sviluppatori dovrà effettuare un’installazione manuale tramite Android Flash Tool sul proprio dispositivo. Una volta completata la prima installazione, tuttavia, tutti gli aggiornamenti potranno essere ricevuti tramite OTA, senza la necessità (se non in caso specifici) di effettuare un nuovo flash. Anche la procedura di rollback, in questo caso, richiederà un flash della factory image stabile di Android.

Android Canary ZP11.250606.010.A1 è disponibile da oggi sui dispositivi Google Pixel con le patch di sicurezza di luglio 2025 e Google Play System aggiornato al 1 luglio 2025. Le novità di questa prima build riguardano principalmente dei ritocchi grafici rispetto ad Android 16 QPR1 Beta 2.1.

Rimossa AI Mode dalla barra di ricerca di Pixel Launcher

Icone colorate per il meteo nel widget At a Glance

Nuovo widget Utenti

Nuova schermata per le impostazioni del controllo parentale

Miglioramenti alla luminosità HDR

Scorciatoia nella lockscreen per Pixel Now Playing

L’unico modo, attualmente, per effettuare l’installazione di Android Canary è quello di utilizzare Android Flash Tool collegando il proprio smartphone Pixel al PC, ed eseguendo lo strumento. Al momento non sappiamo se Google fornirà in futuro anche i file OTA e Factory Image per l’installazione e il flash manuale.