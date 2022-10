Google annuncia Nest Doorbell e WiFi Pro: novità e prezzi

Nel mentre attendiamo il lancio ufficiale di Pixel 7 e Pixel Watch, Google annuncia due nuovi prodotti: Nest Doorbell e Nest WiFi Pro. Come ogni gadget targato Nest, parliamo di domotica, con due nuovi dispositivi che puntano a migliorare le funzionalità della propria casa smart. Vediamo quali sono le rispettive caratteristiche e il prezzo di vendita in Italia.

Nest Doorbell e WiFi Pro: si rinnova la casa domotica di Google

Nest Doorbell

Una volta si chiamava Nest Hello, adesso risponde al nome di Nest Doorbell e si tratta del campanello smart ideato dalla divisione domotica di Google. Questo nuovo modello di seconda generazione è adesso anche cablato, potendo così funzionare senza doversi preoccupare delle batterie (attenzione ai blackout, però); inoltre, il suo essere cablato gli permette di salvare filmati continui di 24 ore e fino a 10 giorni se si ha l'abbonamento Nest Aware Plus. Mantiene il medesimo look verticale, la scocca è stata rimpicciolita del 30%, ha certificazione IPX4 per essere utilizzata anche all'aperto ed è disponibile nelle colorazioni Bianco, Grigio, Beige e Verde.

Rimangono le classiche funzioni smart, potendo così rispondere direttamente dallo smartphone e comunicando con loro anche tramite microfono e speaker. Il campanello Nest è in grado di farvi sapere in anticipo chi ci sia alla porta, se si tratti di un vostro contatto, di un corriere che deve consegnarvi un pacco o di uno sconosciuto. Questo grazie a un sensore fotografico in 3:4 che filma a 960 x 1.280 pixel, con FoV di 145° e adesso supporto HDR per funzionare anche in scene ad alto contrasto di luce. Il nuovo Nest Doorbell è disponibile all'acquisto al prezzo di listino di 279€ sul Google Store.

Nest WiFi Pro

Passiamo poi a Nest WiFi Pro, il nuovo sistema di router mesh di Google dotato della più recente tecnologia di connettività Wi-Fi 6E tri-band a 2,4/5/6 GHz. Ciò gli permette di raggiungere velocità massime fino a 4,2 Gbps, offrire una copertura di 120 mq e gestire fino a 300 dispositivi simultaneamente (!), anche grazie alle due porte Gigabit Ethernet presenti.

Supporta anche la tecnologia Matter con cui fungere da hub per altri oggetti domotici; attenzione, però, perché non è integrato né con gli speaker smart né con i precedenti modelli di Nest WiFi. Nest WiFi Pro è disponibile al prezzo di listino di 219,99€ sul Google Home.

