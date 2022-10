Sony: c’è un nuovo misterioso smartphone all’orizzonte

C'è un nuovo smartphone Sony all'orizzonte. Al momento non è ancora chiaro di quale possa trattarsi, dal momento in cui il produttore dovrebbe aver già lanciato tutte le sue proposte per il 2022. Ma il misterioso smartphone è apparso di recente su Geekbench con numero di modello XQ-DS99. Ecco cosa abbiamo scoperto.

I dettagli sul nuovo misterioso smartphone Sony

L'elenco delle informazioni di Geekbench rivela alcuni dettagli molto importanti di questo misterioso smartphone. Anzitutto, per quanto riguarda il SoC, sembra che a muovere il dispositivo sarà il processore Dimensity 8000 di MediaTek. Una tecnologia annunciata a marzo, realizzata con processo produttivo a 5 nm e che consiste in una CPU octa-core 4 x 2,75 GHz Cortex-A78 + 4 x 2,0 GHz Cortex-A55.

Oltre ciò, lo smartphone verrà fornito con 12 GB di RAM e funzionerà con Android 12. Purtroppo, queste sono tutte le informazioni che si hanno al momento sul misterioso smartphone Sony, ma seguendo questi primi dettagli possiamo azzardare che si tratti di un dispositivo di fascia medio-alta e che possa posizionarsi tra l'Xperia 5 IV e l'Xperia 10 IV.

Dal momento in cui Sony utilizza nomi numerici, fatta eccezione per la serie Ace, anche questo nuovo smartphone potrebbe seguire questa strategia, optando però per numeri diversi da 1, 5 e 10.

