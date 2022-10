Huawei Nova 10 SE ufficiale: sottile e con stile Star Orbit Ring

Dopo il lancio europeo della serie Nova 10 e del 10Z in Cina, il nuovo Huawei Nova 10 SE va ad arricchire ulteriormente la fascia media della compagnia. Questo nuovo smartphone si presenta come una sorta di refresh del modello precedente, mantenendo alcune certezze nelle specifiche tecniche, che vi riportiamo assieme a prezzo di vendita e data di uscita.

Huawei Nova 10 SE ufficiale: tutte le novità

Design e display

Il design di Huawei Nova 10 SE è caratterizzato da un incontro tra serie 9 e 10: resta il modulo fotografico a pillola Star Orbit Design della precedente serie, ma con gli accorgimenti dell'attuale gamma. In termini di misure, ha uno spessore di 7,39 mm e un peso di 184 grammi, quindi in linea con le dimensioni sottili degli altri due. È disponibile in tre colorazioni: Starry Silver, Mint Green e Starry Black. Passando invece allo schermo, troviamo un pannello OLED da 6,67″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz.

Scheda tecnica

Dimensioni di 162,39 x 75,47 x 7,39 mm per 184 grammi di peso

Colorazioni Starry Silver, Mint Green e Starry Black

Lettore d'impronte laterale

Display OLED a 10-bit da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 394 PPI, refresh rate a 90 Hz e campionamento del tocco a 270 Hz

a 10-bit da (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 394 PPI, refresh rate a e campionamento del tocco a 270 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 680G a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core Kryo 265 (4 x 2,4 GHz A73 + 4 x 1,9 GHz A53)

GPU Qualcomm Adreno 610

6/8 GB di RAM

di RAM 128/256 GB di memoria non espandibile

di memoria non espandibile supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, NFC, USB Type-C

batteria da 4.500 mAh con ricarica SuperCharge a 66W

con ricarica SuperCharge a fotocamera posteriore da 108+8+2 MP f/1.9-2.2-2.4 con EIS, grandangolare e macro

f/1.9-2.2-2.4 con EIS, grandangolare e macro fotocamera frontale da 16 MP f/2.2

f/2.2 sistema operativo EMUI 12

Huawei Nova 10 SE – Prezzo e data di uscita

Huawei Nova 10 SE è stato annunciato ufficialmente, ma non abbiamo ancora informazioni su prezzo e disponibilità sul mercato Global, Italia compresa.

