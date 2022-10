Xiaomi 12T e 12T Pro: quanti aggiornamenti Android riceveranno

Nelle scorse ore si è tenuto l'evento di lancio della nuova serie di punta della compagnia di Lei Jun. Xiaomi 12T e 12T Pro sono arrivati ufficialmente in Europa e in Italia e per l'occasione l'azienda ha fatto il punto della situazione sulla politica di aggiornamenti software: ecco quanti update Android riceveranno i due smartphone!

Quanti aggiornamenti Android riceveranno Xiaomi 12T e 12T Pro? Tutti i dettagli dall'azienda

Come gli appassionati di Xiaomi sanno bene, la politica degli aggiornamenti varia in base ai modelli e alla fascia di riferimento dei dispositivi, spesso con differenze marcate. Tuttavia c'è un occhio di riguardo ai top di gamma, specialmente a partire dalla serie 12. E proprio come quest'ultima ritroviamo anche con i nuovi modelli di punta una politica identica.

Se vi state chiedendo quanti aggiornamenti software riceveranno Xiaomi 12T e 12T Pro potete stare abbastanza tranquilli; la stessa azienda ha confermato 3 aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza. Quindi avremo 3 nuove versioni dell'OS del robottino verde (fino ad Android 15, tecnicamente).

Ricordiamo che entrambi i nuovi smartphone arrivano con a bordo la MIUI 13 ed Android 12.

Inoltre ci sono novità anche per quanto riguarda le riparazioni: sia Xiaomi 12T che il fratello maggiore Pro beneficiano di una riparazione gratuita dello schermo (nei primi sei mesi dopo l'acquisto) e di una riparazione fuori garanzia senza costi di manodopera entro i primi 12 mesi dall'acquisto. Le due promozioni sono confermate anche dal sito ufficiale italiano.

