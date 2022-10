OPPO Find N2 con Hasselblad più vicino: spuntano i primi dettagli

Dopo alcuni mesi di silenzio, si torna a parlare del prossimo pieghevole di OPPO, cioè Find N2. Il nuovo leak infatti, ci presenta un quadro preliminare su come potrebbe essere, soprattutto in termini di aspetto e fotocamera, che potrebbe coinvolgere, anche nei pieghevoli, la collaborazione con Hasselblad.

OPPO Find N2 avrà un occhio di riguardo sia alla fotocamera che al prezzo

A parlare del foldable di OPPO è l'insider Digital Chat Station, che cerca di riassumere un po' quali potrebbero essere le componenti di questo smartphone. Anzitutto, parla di come sarebbe piazzata la fotocamera selfie, sia esternamente che internamente. Senza troppi fronzoli, la Green Factory avrebbe ipotizzato la presenza di un punch-hole in alto a sinistra per entrambi i foldable.

Passando poi all'hardware in sé, il leaker parla dello Snapdragon 8+ Gen 1, cosa non assolutamente nuova per i rumor intorno al Find N2, se non per un dettaglio: potrebbe essere l'ultimo smartphone del 2022 ad averlo integrato. Il dettaglio che però più intriga è la presenza di Hasselblad nella co-ingegnerizzazione della fotocamera dello smartphone. Tra l'altro, viene citato anche il Find N Flip, che avrà sì l'IMX766 ma senza Hasselblad come il fratello maggiore, pur mantenendo un prezzo top.

Un prezzo top anche per il Find N2, a quanto pare, che potrebbe rendersi molto più accessibile dei rivali rispetto al passato, sebbene in generale anche il primo modello non fosse poi così costoso, con un range intorno agli 800-900€. Ma quando arriva, dunque? L'idea è che qualcosa tra fine novembre e inizio dicembre 2022 possa effettivamente muoversi, considerando quanto detto sul chipset.

