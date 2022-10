Xiaomi Mijia Drink Maker: frulla, spolpa e si pulisce da sola in modo smart!

In questi giorni Xiaomi ha lanciato sul mercato cinese un nuovo, particolare, utensile da cucina smart: il Mija Drink Maker. Questo dispositivo è in grado di preparare bibite calde, ma anche di frullare e spolpare la frutta per creare gustose bevande.

Xiaomi lancia in Cina il nuovo Mijia Drink Maker: tutto su caratteristiche e prezzo

La particolarità di questo utensile da cucina, oltre al poter realizzare qualsiasi bevanda vi venga in mente, è il suo meccanismo di pulizia automatica. Xiaomi Mijia Drink Maker, infatti, dopo aver completato la preparazione richiesta sfrutta tre metodi di pulizia autonoma: le lame vengono sciacquate, il contenitore riempito con acqua calda a 75° e l'intero apparato viene sterilizzato con vapore ad alta temperatura.

Il Drink Maker è dotato un serbatoio d'acqua da 4 litri e di una centrifuga a sei lame in acciaio inossidabile in grado di trattare qualsiasi ingrediente gli venga dato in pasto e trasformarlo in liquido. La velocità e l'intensità della centrifuga possono essere regolati su 9 livelli differenti.

Una volta connessa all'app Mijia, il Drink Maker può attingere a più di 50 ricette scaricate dal cloud, che includono: latte di soia, milkshake, té, frullati e tanti altri drink.

Xiaomi Mijia Drink Maker è disponibile unicamente sugli store cinesi più popolari come JD ad un prezzo consigliato di 1099 yuan (circa 158 euro). Per quanto possa essere interessante questo utensile da cucina, le possibilità di vederlo in occidente sembrano essere davvero poche.

In questi giorni Xiaomi sembra essere molto attiva ai fornelli: proprio ieri infatti ha presentato un nuovo set da cucina con smart timer!

