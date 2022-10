Xiaomi lancia un nuovo set da cucina con smart timer che si trasforma in interruttore

Xiaomi ha appena lanciato un pratico set da cucina dal design essenziale ed elegante. Si chiama Xiaomi Mijia Kitchen Tool Set e comprende una bilancia elettronica, uno smart timer multifunzione e un cavatappi automatico. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Xiaomi Mijia Kitchet Tool Set: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo set da cucina

Xiaomi Mijia Kitchen Tool Set è, come si potrebbe facilmente intuire dal nome, un pratico set da cucina che comprende alcuni accessori essenziali come la bilancia elettronica, un timer intelligente ed un cavatappi automatico.

Partiamo proprio dalla bilancia elettronica da cucina. Questa può pesare oggetti fino a 3.000 g con un margine di errore di 0,1 g. Supporta diverse metriche come libbre, grammi, millilitri, e si può facilmente passare dall'una all'altra con un semplice tocco. La bilancia offre fino a 300 giorni di autonomia in standby.

Il timer intelligente presenta un corpo posteriore magnetico, per cui può essere fissato alla parete per una maggiore comodità. Questo dispositivo può effettuare due conti alla rovescia contemporaneamente di una durata massima di circa dieci ore, mentre è possibile anche controllarlo dall'app Mijia e quindi integrarlo nell'ecosistema Xiaomi come interruttore. Ad esempio, è possibile collegare lo lo Smart Timer a un forno a microonde, un bollitore, una lampada o altri dispositivi domestici intelligenti per attivare e interrompere le loro attività.

Infine, il cavatappi automatico può stappare una bottiglia di vino in appena 10 secondi. Presenta due pulsanti per aprire e stappare una bottiglia, oltre a nascondere un taglierino. Il dispositivo può durare fino a 170 utilizzi con una sola ricarica.

Xiaomi Mijia Kitchen Tool Set – Disponibilità e prezzo

Xiaomi Mijia Kitchen Tool Set è disponibile in crowdfunding in Cina al prezzo di 179 yuan, ovvero circa 25€ al cambio. Al termine della campagna, il set da cucina verrà proposto al prezzo di circa 28€. Al momento, tuttavia, non si hanno ancora notizie sul debutto in altri mercati.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il