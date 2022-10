OPPO Find X6, arriva la svolta? Previsti tre modelli

Continuano le voci intorno alla serie OPPO Find X6, stavolta in termini di modelli presenti. Infatti, l'ultimo leak prevede addirittura che possano essere tre gli smartphone della gamma, con l'aggiunta di un modello superiore e mai utilizzato per i flagship del brand.

OPPO Find X6, arriva il modello Pro+? Lo suggerisce un leak

L'indiscrezione in merito alla prossima gamma top di OPPO arriva dalla leaker Assen, che ci spiega come finalmente il brand si sia deciso ad integrare un modello ulteriormente premium alla serie. Infatti, sembra che oltre ai noti Find X6 e X6 Pro, la Green Factory abbia nei piani un possibile modello Pro+.

Questa, per OPPO, sarebbe effettivamente una prima volta, ma non in termini numerici: già con Find X5 abbiamo visto tre modelli, ma si presentavano con un modello base e due modelli Pro divisi tra Snapdragon e Dimensity. Ora, invece, sembra venuto il momento di fare un ulteriore step per accrescere la qualità di quanto si produce per la fascia alta.

Per comprendere l'importanza di questo modello, l'insider fa il paragone con vivo, sostenendo che, finalmente, OPPO pareggia quanto visto con i “cugini”, cioè tre modelli per la serie top. Cosa aspettarsi dal possibile Pro+? Immaginiamo un comparto fotografico difficilmente superabile, con un sensore da 1″ e altri moduli di livello, ma chiaramente è tutto in divenire, sebbene la tradizione creata dal brand ormai ci lascia sempre grandi aspettative.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il