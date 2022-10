Quanto siete disposti a pagare per un iPhone 14 Pro Max con Rolex integrato?

Cosa succede quando il mondo della tecnologia e quello dell'alta orologeria si incontrano? Risponde alla domanda Caviar, noto brand specializzato nella realizzazione di smartphone e accessori personalizzati con materiali di lusso. L'azienda ha lanciato una particolare quanto costosissima edizione di iPhone 14 Pro Max con un Rolex Cosmograph Daytona incastonato sul retro.

Questo iPhone 14 Pro Max con Rolex Cosmograph Daytona vi costerà una fortuna

Il nuovo iPhone 14 Pro Max Rolex Cosmograph Daytona rientra nella collezione Grand Complications di Caviar e ne sono state prodotte solamente tre unità, per cui si tratta di un modello in edizione super limitata.

La Daytona è un'icona in entrambi i mondi automobilistico e quello dell'orologeria. La sua stessa eredità si basa sull'eccellenza meccanica e sulla vittoria. Caviar sapeva, dunque, che questa edizione speciale avesse bisogno molto più di un semplice montaggio meccanico di un Rolex sulla scocca posteriore dell'iPhone, ed ha inserito alcuni elementi decorativi tratti dal pannello di controllo dell'auto da corsa Daytona degli anni '30.

Il cronografo meccanico è composto da un quadrante da 40 mm in oro giallo e da 8 diamanti, mentre lo smartphone stesso presenta una scocca posteriore multistrato in titanio e un rivestimento in PVD nero.

iPhone 14 Pro Max Rolex Cosmograph Daytona è disponibile in due versioni, tra cui la Skeleton Booster che presenta una griglia rinforzata nera e viti in lega di titanio. Entrambi le versioni Daytona e Skeleton Booster si rifanno al look della Daytona 500, con un tachimetro decorativo e interruttori realizzati in oro giallo 18 carati e pittura a smalto gioiello.

E per quanto riguarda i prezzi? Le cifre sono da capogiro: iPhone 14 Pro in edizione limitata con 128 GB di spazio di archiviazione è venduto al prezzo di 137.000€ mentre il modello iPhone 14 Pro Max da 1 TB al prezzo di circa 138.000€.

