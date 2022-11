Salva la tua lezione con il Registra Schermo di Uniconverter

Quante volte avremmo voluto salvare una lezione che stavamo seguendo da remoto, oppure una propria presentazione di lavoro e perché no, anche una sessione di gioco? Una via semplice per farlo è senza dubbio registrare lo schermo del PC e, grazie alla nostra guida, vi spieghiamo come fare con il software Wondershare Uniconverter.

Come registrare lo schermo su Wondershare Uniconverter

La premessa di questa guida è la possibilità di avere uno strumento facile e veloce da utilizzare per registrare lo schermo ed avere anche più modalità di registrazione. Ma perché questo? In un periodo in cui il gaming in streaming oppure i podcast e perché no, anche le lezioni universitarie online sono all’ordine del giorno e qualcosa di integrato nel quotidiano. Per questo, registrare lo schermo con Uniconverter diventa davvero importante. Ma come fare?

Se state giocando, ad esempio, ma vi serve che compariate anche voi oltre alla sessione in game che state registrando, potete sfruttare la funzione Screen Recorder così da poter non solo registrare ciò che vediamo sul videogame che stiamo giocando, ma anche di utilizzare la funzione webcam al fine di registrare noi stessi e ottenere una schermata picture-in-picture. Tutto molto semplice.

Ma con Uniconverter non possiamo solo registrare lo schermo, oppure combinare la registrazione schermo con la ripresa tramite webcam. Possiamo infatti registrare un audio per creare un nostro podcast e utilizzarlo in tanti formati. Del resto, anche i video si possono ottenere in vari formati e dimensioni, così da averli sempre pronti. La cosa buona del software Wondershare è che si può registrare lo schermo sia su MacOS che su Windows.

Come ottenere Wondershare Uniconverter

Dopo avervi spiegato i vari passaggi su come registrare lo schermo con Uniconverter, vi spieghiamo come ottenerlo. Anzitutto, potete utilizzare la versione di prova gratuita che trovate sullo store ufficiale e vi invitiamo a controllare i requisiti di sistema che servono per utilizzarlo al meglio. Per chi lo vuole acquistare, segnaliamo che il pacchetto lifetime, cioè per sempre, costa una tantum solo 69.99€.

