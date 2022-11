Samsung: One UI 5.0 rende più trasparente la gestione delle app

Abbiamo recentemente scoperto ufficialmente la One UI 5.0, che Samsung ha rilasciato a bordo dei suoi principali smartphone, anche in Italia. Delle tante novità implementate nel suo software, Samsung ha deciso di migliorare anche la gestione delle app in esecuzione, non soltanto quelle visibili ma anche quelle che girano in background. Una buona notizia per gli utenti, che potranno così avere modo di controllare meglio quello che succede sul proprio smartphone.

Ecco come Samsung ha migliorato la gestione delle app in background con One UI 5.0

Avete presente la schermata delle app recenti, presente in tutte le interfacce (One UI compresa) e utile per passare rapidamente fra le ultime app eseguite? Banalmente si potrebbe pensare che quelle siano tutte le app in esecuzione sul dispositivo, ma così non è, e lo si nota dal fatto che chiudere un'app da questa schermata non significa chiuderla del tutto. Ci sono alcune app, infatti, che continuano a funzionare anche una volta tolte della schermata delle app recenti.

Questo cambia con l'aggiornamento One UI 5.0, dove in questa schermata viene aggiunto un nuovo tasto in alto a sinistra che mostra le app attive in background. Cliccandoci sopra, all'utente vengono mostrate quali app e servizi sono attivi sullo sfondo, dandogli la possibilità di fermarli completamente e non soltanto apparentemente. Una nuova funzione che potrebbe aiutare non soltanto ad avere un controllo più accurato del software ma anche a migliorare l'autonomia. Se siete fra i possessori di smartphone Samsung e vi chiedete se e quando arriverà anche sul vostro modello la One UI 5.0, potete scoprirlo in questo articolo dedicato.

