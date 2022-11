Sei cliente Vodafone? I tuoi dati potrebbero essere in vendita

Brutte notizie per i clienti italiani di Vodafone, perché un gruppo di hacker ha messo le mani su migliaia di dati privati sottratti all'operatore. L'azione illecita è stata eseguita per mano del gruppo di criminali informatici Kelvin Security, che su Telegram ha annunciato di aver messo in vendita sul deep web i dati rubati ai danni di Vodafone e dei suoi consumatori.

Aggiornamento 04/11: Vodafone conferma l'accaduto e dà nuovi dettagli sulla vicenda. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Vodafone Italia colpita dagli hacker: centinaia di GB in vendita sul deep web

Un archivio da ben 310 GB, al cui interno sarebbe possibile trovare qualcosa come 300.000 file di ogni tipo: documenti di identità, patenti, tessere sanitarie e relativi dati anagrafici, ma anche contratti, proposte di abbonamento e quant'altro. Come fa notare Red Hot Cyber, vista la natura dei dati sottratti, praticamente foto e scansioni di documenti, è plausibile che non si tratti di un furto informatico contro i server Vodafone bensì contro negozi fisici; probabilmente più d'uno, perché i documenti mostrati come dimostrazione da parte degli hacker fanno riferimento a più regioni. A questo punto, attendiamo che Vodafone prenda in carico la vicenda ed eventualmente rilasci un comunicato per informare i suoi clienti dell'accaduto.

Vodafone conferma | Aggiornamento 04/11

A distanza di due mesi, Vodafone conferma di aver subito il furto di un database pari a 310 GB fra contratti e dati anagrafici degli utenti. Nello specifico, il furto non sarebbe stato perpetrato ai danni dell'operatore bensì di FourB Spa, cioè un suo partner commerciale e rivenditore di servizi B2B. Le parti fanno sapere che il furto non ha riguardato invece password o info su traffico dati e che la falla è stata corretta. Ecco il comunicato ufficiale:

“Sono state sottratte illegalmente copie digitali delle vostre sottoscrizioni e documenti a queste associati tra cui potrebbero essere presenti anche i dati anagrafici e di contratto del vostro referente aziendale e/o titolare, ivi inclusi dati relativi al documento di identità o a copie digitali dello stesso. Dalle verifiche risulta che non sono state sottratte password né dati di traffico.“

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il