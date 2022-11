Le OPPO Enco Air 2 Pro arrivano in Italia: TWS ANC con 28 ore di autonomia

OPPO ha finalmente portato in Italia le Enco Air 2 Pro, le cuffie Bluetooth 5.2 con ANC e autonomia davvero eccezionale. Dopo l'arrivo in Cina lo scorso aprile, questi auricolari sono da oggi disponibili anche nel nostro paese.

OPPO Enco Air 2 Pro: gli auricolari ANC con 28 ore di autonomia

Gli auricolari OPPO Enco Air 2 Pro sono stati progettati con un driver a diaframma titanizzato da 12,4 mm ed una cassa armonica posteriore di grandi dimensioni realizzata su misura. La sintonizzazione Enco Live-bass offre bassi profondi, ma che garantiscono grande qualità anche nella riproduzione delle voci.

Enco Air 2 Pro sono dotate di cancellazione attiva del rumore (ANC), in grado di rimuovere il rumore ambientale, consentendo agli utenti di ascoltare la propria musica in tranquillità, in qualsiasi luogo e in ogni momento. La Transparency Mode, inoltre, consente di sentire i suoni e i movimenti dell’ambiente circostante senza dover rimuovere gli auricolari.

Gli auricolari sono equipaggiati anche con doppio microfono, in grado di registrare un audio della voce sempre limpido, ideale per lunghe chiamate ma anche per rapidi messaggi vocali.

Dopo il lancio in patria, le cuffie Enco Air 2 Pro sono disponibili da oggi anche in Italia su OPPO Store e in esclusiva nei negozi fisici e online di MediaWorld al prezzo di 79,99€.

