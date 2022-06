Xiaomi Robot Vacuum Mop 3C: il nuovo aspirapolvere 2 in 1 debutta su Banggood

Il successore del robottino 2 in 1 Mop 2C ha debuttato di recente in patria ma ecco che finalmente Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop 3C è disponibile all'acquisto anche per noi occidentali: andiamo a scoprire cosa offre, in cosa si differenzia dalla generazione precedente e quali sono le migliori occasioni per risparmiare, sia in offerta lampo che con codice sconto!

Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop 3C: funzionalità smart 2 in 1 e 4000 Pa di potenza d'aspirazione ad un prezzo conveniente

Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop 3C cambia stile rispetto al predecessore e si allinea al design della serie “regolare”. Il robottino aspirapolvere è dotato di navigazione tramite laser LDS che, con una scansione a 360°, lo rende capace di identificare l'ambiente domestico e ricrearne una mappa accurata entro la quale muoversi. I sensori interni lo proteggono dalle collisioni con eventuali ostacoli e dal rischio di incastrarsi lungo il tragitto.

Il potente motore brushless gli garantisce una potenza d'aspirazione fino a 4000 Pa, ed al suo interno troviamo i contenitori per la funzionalità 2 in 1, uno per la polvere ed uno e per l'acqua. Il robot aspirapolvere Xiaomi – in grado di fungere quindi anche da lavapavimenti – adotta un percorso di pulizia e lavaggio con andamento sinusoidale, alternando ad esso regolari deviazioni a destra e sinistra, simulando la pulizia manuale e garantendo una facile rimozione di sporco e macchie.

Il serbatoio con controllo intelligente dosa l'acqua con costanza, lasciando che filtri nel panno per una pulizia profonda, ma senza inzuppare il pavimento. Le funzionalità intelligenti gli consentono di supportare XiaoAI e l'app Mijia Smart, che garantiscono una pulizia controllata anche da remoto.

Il nuovo arrivato Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop 3C è stato lanciato in Cina ma eccolo finalmente fare capolino anche su Banggood: il robottino 2 in 1 viene proposto in offerta lampo, con uno sconto del 30%. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, per dare un'occhiata e scoprire tutti i dettagli. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

