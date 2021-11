Recensione Honor Choice Earbuds X: migliora l’audio, ma il prezzo non cambia

Scegliere un modello di cuffie TWS si sposa con determinate esigenze, sia di tasca, sia di qualità audio e quindi bisogna saper scegliere tra volere un prodotto top gamma oppure un modello più accessibile. Se guardiamo alla seconda accezione, la fascia da considerare non supera mai i 50€ e i nuovi auricolari TWS Honor Choice Earbuds X, protagonisti di questa recensione, possono essere un giusto compromesso in questo senso.

Recensione Honor Choice Earbuds X

Contenuto della confezione

Evoluzione naturale dei primi Earbuds, come vedremo dopo, rimangono un prodotto essenziale in quanto a contenuto della confezione. Infatti, al suo interno, oltre agli auricolari, gli Honor Choice Earbuds X in recensione si accompagnano al case, al cavo Type-C e alla manualistica. Essendo ora semi in-ear, perdono i gommini in dotazione.

Design e materiali

I primi veri cambiamenti, rispetto al primo modello, sono proprio nel design di queste cuffie. Come già anticipato, abbiamo una conformazione semi in-ear, rispetto alla scelta in-ear precedente. Cambiano anche gli steli, divenuti più sinuosi e più vicini agli auricolari della serie regolare di Honor, con una finitura argentata in basso. Muta nella forma anche il case di ricarica, ora più alto e più snello. Il materiale scelto è prevalentemente policarbonato di colore bianco, in questo non cambia nulla.

Funzioni Smart

I controlli touch degli auricolari Honor Choice sono molto semplici ed intuitivi, così come fu per il modello in ear. Bisogna però essere molto precisi nell'utilizzarli, perché il pad su cui si attivano si dimostra molto sensibile e quindi rischiate di richiamare un altro comando.

Si può mettere in pausa, rispondere alle telefonate e attivare l'assistente vocale (sia Google che Apple). Ma soprattutto c'è l'aggiunta della Gaming Mode, una modalità a bassa latenza per video e giochi, che funziona sostanzialmente bene.

Manca un'applicazione propriamente detta, come il modello precedente. O meglio, esiste ma solo nella versione cinese, quindi per la versione Global non è prevista. Sarebbe stato utile, ma non è escluso che in futuro possa arrivare anche qui.

Guardando alla connettività invece, si avvalgono ora di un supporto al Bluetooth 5.2 e soprattutto di un codec AAC, sempre molto comodo per quanto riguarda l'ascolto.

Qualità Audio – Honor Choice Earbuds X

Bisogna fare effettivamente i complimenti a Moechen (produttore associato) e a Honor per quanto hanno prodotto a livello audio in questi auricolari. Gli Earbuds X suonano molto bene per quello che costano e molto, probabilmente, lo fanno i driver dinamici da 12 mm integrati nel padiglione. C'è sicuramente una preferenza per gli alti, ma i medi e i bassi non sono così impastati e sicuramente si può avere un suono tutto sommato pulito.

Per quanto riguarda il discorso chiamate, anche lì non ci deludono facendo semplicemente il loro. Certo, non vi aspettare i Soundcore Liberty 3 Pro ma è sicuramente molto onesto il lavoro svolto.

Autonomia

Ma quanto dura la batteria di questi Honor Choice Earbuds X? La risposta è: tanto! I modulo da 40 mAh per auricolare, abbinati al modulo da 500 mAh del case, permettono di raggiungere con tranquillità le 6 ore singolarmente e le 30 ore totali. Non potevamo chiedere di più, ad essere onesti.

Recensione Honor Choice Earbuds X – Prezzo e conclusioni

Giunti al termine di questa recensione, bisogna tirare le somme di questi auricolari Honor Choice Earbuds X. La premessa da fare in merito è sostanzialmente la stessa: si parte dal prezzo. Costando intorno ai 30€, non si possono chiedere miracoli, ma si difendono concretamente bene e quindi, come è stato per i Redmi Buds 3 (forse un altro livello, ma non siamo lontani), vanno acquistate solo se avete un budget limitato ma non volete un prodotto scadente. Certo, se avessero reso l'applicazione disponibile, magari.

Ma dove potete acquistare questi auricolari Honor? Qui sotto trovate il link all'acquisto su AliExpress ma attenzione: la vendita partirà dal prossimo 11 novembre 2021 (qualcuno ha detto Singles Day?) e con il codice sconto dedicato potrete ottenere un prezzo vantaggioso. Il nostro consiglio, quindi, è aspettare il giorno fatidico e ottenere anche una comoda spedizione da Europa.

