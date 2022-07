Arcfox Alpha-S è la prima auto elettrica di lusso con Huawei Inside a bordo

Si chiama Arcfox Alpha-S ed è il primo veicolo elettrico al mondo con a bordo Huawei Inside, il sistema di infotainment per auto sviluppato dal colosso cinese. Al suo interno presenta un display intelligente basato su HarmonyOS e la soluzione HiCar di Huawei per supportare funzionalità di guida autonoma di livello 3.

Arcfox Alpha-S, entra in produzione di massa la prima auto elettrica con Huawei Inside a bordo

Per chi non lo sapesse, Arcfox è un marchio di veicoli elettrici di proprietà della BAIC – Beijing Automotive Group – una casa automobilistica cinese di proprietà statale. Come già anticipato, Alpha-S sarà la prima auto elettrica con a bordo Huawei Inside, che combina una cabina di controllo intelligente basata su HarmonyOS con un set di funzionalità avanzate sviluppate dal colosso della tecnologia.

Dopo una breve fase di test (l'auto è in vendita da gennaio, ma ne sono state prodotte e vendute solo poche unità) Arcfox Alpha-S sta per entrare nella produzione di massa, così da raggiungere un numero molto più ampio di acquirenti. Si tratta di un veicolo di lusso molto potente, il cui sistema di guida autonoma è stato perfino considerato più avanzato dell'Autopilot di Tesla.

Questo basa il suo funzionamento su 3 sensori LiDAR, 6 sensori radar mmW, 12 sensori a ultrasuoni, 9 unità ADS e 4 telecamere surround, raggiungendo una potenza di calcolo pari a 400 TOP. Oltre ciò, Arcfox Alpha-S può raggiungere una potenza di picco di 473 kW (643 CV) e accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. L'autonomia dichiarata è di 708 km, mentre l'auto può caricarsi dal 30% all'80% in appena 15 minuti.

Cosa pensate della prima auto elettrica con Huawei Inside? Lasciate un commento e fatecelo sapere. E se il nostro articolo ti è piaciuto condividilo sui social: basta un semplice gesto per supportarci!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il