Huawei HiCar sempre più espanso: ora è su 10 milioni di auto

Huawei HiCar, il sistema per auto smart del brand, è una delle alternative ad Android Auto ed Apple CarPlay più complete sul mercato. Tanto che, dopo che Huawei ha stretto accordi con varie cause automobilistiche, è ora su milioni di veicoli compatibili.

Huawei HiCar, numeri da record: il futuro è ancor più roseo?

I numeri recenti per il sistema smart di Huawei per auto sono veramente soddisfacenti per l'azienda. Si contano infatti più di 10 milioni di auto con HiCar e questo non fa che alimentare la fiducia che le case automobilistiche stanno dando al colosso cinese. Certo, gli oltre 20 brand sono quasi tutti cinesi (tranne Toyota), ma sono sicuramente degli apripista non indifferenti per il futuro all'estero.

Basti pensare che i modelli di auto compatibili sono ben 112, con ben 34 piattaforme smart adibite ad ospitare l'ecosistema Huawei. E considerato quanto offre in termine di servizi, non è impossibile che, una volta integrato HarmonyOS in Occidente, non possa far gola a case europee come Mercedes o Citroen, senza dimenticare la coreana Hyundai.

Il sistema digitale di Huawei nasce tutto dall'interconnessione che hanno lo smartphone e l'auto, proprio come CarPlay di Apple e questo permette di utilizzare vari strumenti come navigazione, telefonate o multimedialità in tutta sicurezza, senza avere rischio di incidenti.

A voi piacerebbe provare HiCar sulla vostra auto? Credete che con l'avvento di dispositivi come Huawei P50 Pro e P50 Pocket anche in Italia si possa fare un passo del genere? Fatecelo sapere nei commenti.

