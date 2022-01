Huawei P50 Pocket ufficiale in Italia: tutto il fascino della moda nel nuovo pieghevole

La nuova linea di dispositivi top Huawei per l'Italia si arricchisce anche con il nuovo foldable del colosso cinese. Dopo il lancio in Cina, il primo pieghevole a conchiglia del brand arriva anche nel nostro paese: Huawei P50 Pocket è ufficiale e punta al lusso e allo stile con un design unico ed un comprato fotografico stellare!

Huawei P50 Pocket arriva in Italia: tutto su caratteristiche e prezzo

Estetica, innovazione tecnologica e fotografia smart: sono questi i punti principali del nuovo flagship pieghevole. Grazie alla collaborazione con la stilista di alta moda Iris Van Herpen, con Huawei P50 Pocket Premium Edition la compagnia cinese raggiunge un nuovo livello di design nel settore degli smartphone. Il flaghsip integra un motore d'immagine migliorato Huawei XD Fusion Pro che supporta la tecnologia Ultra Spectrum Image in grado di garantire in tutti gli scatti una migliore resa delle texture con dettagli e colori realistici. Inoltre, la cerniera multidimensionale di nuova generazione e il design Multi-Dimensional Lifting consentono di piegare lo smartphone ottenendo un device sottile e tascabile. Per costruire il sistema di cerniere e migliorare ulteriormente l'affidabilità del meccanismo di piegatura sono stati impiegati materiali innovativi, come il metallo liquido a base di zirconio e l'acciaio ad altissima resistenza da 2.100 Mpa. Insomma, un concentrato di tecnologia e di stile!

Il display aperto misura 6.9″ di diagonale, con rapporto in 21:9 per una prospettiva ampia e votata alla multimedialità. Si tratta di una soluzione OLED a 120 Hz, con campionamento del tocco a 300 Hz. Sul display esterno Cover Screen è possibile visualizzare le notifiche accedendo anche a determinati servizi in modo rapido, senza la necessità di aprire il dispositivo. Promemoria, calendario, musica, meteo e il controllo di altre funzioni, tutto a portata di mano.

Tornando al look, Huawei P50 Pocket arriva in Italia nella colorazione Premium Gold: la back cover è stata realizzata attraverso la microscultura 3D con una trama a foglie. Il comparto fotografico richiama lo stile a doppio anello della serie P50: un anello presenta la sensoristiche mentre nel secondo trova spazio il display secondario.

Passando alla fotocamera, il top di gamma pieghevole è dotato di un sensore True Chroma da 40 MP, un grandangolare da 13 MP (120°) ed un modulo Ultra Spectrum da 32 MP. Si tratta di un sensore composto da un multispettro a 10 canali ed un illuminator. Quest'ultimo consente di sfruttare la modalità Ultra Spectrum Fluorescence Photography, in grado anche di catturare dettagli invisibili all'occhio umano, svelando particolari apparentemente nascosti.

Passando al comparto tecnico, P50 Pocket è mosso dallo Snapdragon 888 4G, accompagnato da 12 GB di RAM e ben 512 GB di storage. La batteria è un'unità da 4.000 mAh con ricarica rapida da 40W mentre per quanto riguarda la parte software, il terminale arriva con i servizi Huawei e AppGallery.

Il nuovo Huawei P50 Pocket Premium Edition debutta in Italia tramite lo store ufficiale: il top di gamma viene proposto al prezzo di 1.599€, con le cuffie TWS FreeBuds Lipstick in regalo. Inoltre, nel primo anno successivo all'acquisto, Huawei offre una sostituzione gratuita dello schermo e della back cover. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Se volete saperne di più in merito al pieghevole a conchiglia di Huawei, qui trovate il nostro approfondimento dedicato.

