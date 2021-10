Sembra un rossetto ma in realtà… sono le nuove Huawei FreeBuds Lipstick!

L'evento del 21 ottobre ci ha riservato tantissime novità in salsa Huawei: abbiamo avuto il lancio di un nuovo smartphone Global (il Nova 9) e ben due indossabili (Watch GT 3 e Watch Fit Mini). Oltre a questi dispositivi il colosso cinese ha lanciato anche una nuova versione delle sue cuffie, questa volta pensata per un pubblico femminile: ecco tutti i dettagli su caratteristiche, prezzo e uscita delle Huawei FreeBuds Lipstick!

Huawei FreeBuds Lipstick ufficiali: tutto quello che c'è da sapere sulle nuove TWS

Design e caratteristiche

Come da titolo, l'accessorio che vedete nelle immagini non è un rossetto, bensì la custodia di ricarica delle nuove Huawei FreeBuds Lipstick. Le cuffie TWS arrivano in un'elegantissima (e vistosa) colorazione rossa, mentre il particolare case rende il tutto ancora più stiloso. Dotate di driver da 14.3 mm (con una risposta in frequenza fino a 40 KHz ed equalizzazione AI), le cuffie true wireless arrivano con il supporto alla cancellazione attiva del rumore ANC, in grado di raggiungere i 25 dB in riduzione. Non manca poi la modalità gaming, che riduce la latenza fino a ben 90 ms (su smartphone dotati di EMUI).





Le cuffie sono dotate di controlli touch (sia tap che swipe per aumentare o diminuire il volume), resistenza agli schizzi di tipo IPX4 e connettività Bluetooth 5.2. Per quanto riguarda invece l'autonomia si parla di circa 4 ore di riproduzione con ANC disabilitato (si scende a 2.5 ore nel caso in cui la cancellazione sia attiva); sfruttando la custodia di ricarica l'autonomia arriva a 24 ore (20 ore con ANC abilitato). La batteria di ogni auricolare è un'unità da 30 mAh mentre all'interno del case trova spazio un'unità da 410 mAh. Tirando le somme, si tratta di una versione alternativa delle FreeBuds 4 (qui trovate la nostra recensione), dotate di una custodia alternativa ed una colorazione sgargiante.

Huawei FreeBuds Lipstick – Prezzo e disponibilità

Le nuove Huawei FreeBuds Lipstick arriveranno sullo store ufficiale nel corso dei prossimi giorni, al prezzo di 249€; al momento non ci sono ancora dettagli precisi per quanto riguarda il mercato italiano ma non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

