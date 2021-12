Huawei P50 Pocket ufficiale: il rivale di Galaxy Z Flip 3 è qui e fa sul serio

In queste ore il colosso cinese ha tenuto un evento particolarmente atteso dagli appassionati in patria. Il protagonista è stato Huawei P50 Pocket, il primo smartphone pieghevole a conchiglia del brand: andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo particolare flip phone, che porta con s'è anche una novità per il comparto fotografico!

Huawei P50 Pocket ufficiale: ecco il primo pieghevole a conchiglia del brand cinese!

In termini di stile, Huawei P50 Pocket si presenta come un terminale premium destinato ad un pubblico parecchio esigente. Il dispositivo è disponibile nelle versioni White e Premium Gold, in entrambi i casi con una scocca in vetro micro-scolpito che offre una texture particolare e raffinata. Il retro ospita anche un display secondario circolare, utile per i selfie e – ovviamente – per le notifiche (ma anche per visualizzare ora e data). Il display principale è un'unità OLED pieghevole da 6.9″ con refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 300 Hz. La cerniera è stata rinnovata per occupare meno spazio, offrendo sempre un alto grado di resistenza.

Il cuore del top di gamma è lo Snapdragon 888, una scelta top anche se si tratta della versione solo 4G. Lato memorie sono presenti 8/12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage. L'autonomia si affida ad una batteria da 4.000 mAh con ricarica super da 40W. La vera chicca del dispositivo è il comparto fotografico, composto da tre sensori. Il principale è un modulo True Chroma da 40 MP, accompagnato da un grandangolo da 13 MP. Il terzo sensore rappresenta una novità assoluta, ossia un modulo Ultra Spectrum da 32 MP. Si tratta di un componente che integra un sensore Multi Spectrum a 10 canali ed è in grado di immortalare immagini e colori unici.

La modalità Fluorescence Photography permette di effettuare scatti unici ed immortalare contenuti e dettagli invisibili ad occhio nudo. Insomma, per chi mira a scatti mai visti prima si tratta di una soluzione particolarmente efficace, in grado di realizzare piccoli capolavori.

Il nuovo Huawei P50 Pocket è disponibile all'acquisto in patria e non sappiamo se arriverà a meno in Europa; il prezzo di vendita parte da 1.246€ al cambio attuale, tutto sommato una cifra accessibile per quello che offre.

Volete scoprire tutti i dettagli ed i segreti del primo pieghevole a conchiglia di Huawei? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato a P50 Pocket!

