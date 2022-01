Xiaomi MIX 5, la fotocamera non sarà un grande passo in avanti

Sebbene siamo in attesa dell'approdo Global degli Xiaomi serie 12, del modello Ultra, l'attenzione è anche rivolta verso il prossimo MIX 5. Nonostante le aspettative siano molto alte, pare però che il comparto fotografico non sia poi così rivoluzionario come si dice.

Xiaomi MIX 5 potrebbe non avere un upgrade nella fotocamera rispetto a MIX 4

A riportare questa frenata nell'attesa del prossimo esponente della serie MIX è l'insider Arsenal Jun, che ha spiegato che non bisogna aspettarsi troppo da questo modello, visto che ci sarà giusto un leggero miglioramento rispetto, ad esempio a Xiaomi 12 Pro. Per fare un ulteriore paragone, ha dichiarato che potrebbe non essere un upgrade rispetto a Xiaomi MIX 4.

Difatti, la leaker consiglia di guardare direttamente a Xiaomi 12 Ultra, oppure addirittura a Xiaomi 11 Ultra, ritenuto ancora un valido alleato sul mercato in termini di multimedialità (e non potrebbe essere altrimenti, visto il comparto che si ritrova). In ultimo, un vero cambio di passo nella fotocamera di Xiaomi, almeno per la serie MIX, lo vedremo direttamente nel 2024.

Insomma, per chi cercava un cameraphone in Xiaomi MIX 5 potrebbe rimanere deluso. Questo non vuol dire che non abbia un gran comparto fotocamera, ma non sarà nulla che potremo trovare rivoluzionario, alla stregua di quanto si dice rispetto ad esempio a vivo NEX 5, possibile rivale dello smartphone in questione.

