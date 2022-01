vivo NEX 5 punta a smuovere il mercato top gamma 2022

Nella corsa ai flagship per il 2022, mancano ancora all'appello i prodotti vivo, escludendo iQOO, che si divideranno tra X80 e NEX 5. Proprio quest'ultimo punta a diventare una sorta di brand a parte puntando però al massimo della configurazione possibile, specie tra fotocamera, ricarica e design.

vivo NEX 5: impermeabile, potente e con una fotocamera inedita

Come già visto nel corso delle settimane nell'approfondimento generale, ciò che si prospetta per questo smartphone, comparso numerose volte tra leak e benchmark, è un salto di qualità non indifferente anche rispetto a quanto visto nella serie X70. NEX 5 non otterrà solo lo Snapdragon 8 Gen 1, ma si distinguerà da altri top gamma per essere l'unico nel 2022 a montare una fotocamera ultra-periscopica 5x di ultima generazione, che manca all'appello dei flagship finora usciti.

A questo, si va ad aggiungere una ricarica wireless (certificata) a 50W, cosa non comune ma che abbiamo visto solo su Xiaomi 12 e iQOO 9 Pro. Come se non bastasse, sembra che vivo NEX 5 si possa distinguere per essere impermeabile, cosa che i produttori hanno iniziato ad omettere sui flagship ma che può accrescere le qualità di uno smartphone.

Insomma, per questo 2022 bisogna aspettarsi grandi cose da vivo, che è sempre più padrona del mercato in Cina e che vuole definitivamente affermarsi come super colosso della tecnologia, come ha già dimostrato nel 2021 andando ad essere il primo brand in patria in più occasioni. Se poi questo si traduce nel capolavoro di ingegneria che si prospetta per NEX 5, allora ne vale sicuramente la pena.

