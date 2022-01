Huawei Watch GT Runner: tutto quello che c’è da sapere

Huawei, per chi non lo sapesse, ha presentato di recente la nuova serie di smartwatch Watch GT 3 in molti paesi tra cui l'Italia. Il nuovo indossabile ha debuttato di recente anche in patria, in compagnia del 2 in 1 MateBook E 2021 e dell'inedito Huawei Watch GT Runner, smartwatch pensato per un pubblico sportivo e che porta con sé alcune novità interessanti: ecco tutti i dettagli su caratteristiche, specifiche tecniche, prezzo e disponibilità!

Aggiornamento 26/01: Huawei Watch GT Runner è arrivato anche in Italia. In fondo all'articolo troverete tutte le informazioni su prezzo e disponibilità nel nostro paese.

Huawei Watch GT Runner: tutto sul sportwatch top gamma

Design e specifiche tecniche

Il nuovo Huawei Watch GT Runner è un indossabile dotato di una forte accezione sportiva, con una cassa rinforzata in fibra composita ad alta resistenza ed un peso super contenuto (38.5 grammi). Il look è ispirato al mondo delle auto sportive, ennesimo segnale che indica il target del terminale. Il cinturino è in silicone antibatterico, resistente al sudore e all'usura. L'indossabile è dotato di un display circolare AMOLED da 1.43″, una soluzione ampia e perfetta per visualizzare tutti i parametri legati alla salute e allo sport.

A proposito di questi, Huawei Watch GT Runner vanta la presenza di un'interfaccia pensata appositamente per i runner, con tutta una serie di parametri dedicati a questo tipo di attività. Presente all'appello la tecnologia TruSeen 5.0 per il monitoraggio della frequenza cardiaca e quella TruSport per i parametri legati al fitness. Immancabile l'NFC per i pagamenti, ormai un must have.

La batteria è un'unità da 451 mAh. in grado di offrire fino a 14 giorni di autonomia; anche in scenari di utilizzo intenso, il terminale dovrebbe raggiungere agilmente i 7 giorni di autonomia. Oltre alla ricarica magnetica è presente il supporto alla ricarica wireless. Presente all'appello il GPS/Beidou/Glonass/Galileo/QZSS. In realtà da questo punto di vista ci troviamo alle prese con l'ennesima novità per gli sportivi.

Il nuovo smartwatch di Huawei offre una localizzazione GPS ancora più precisa grazie ad un'antenna posizionata all'esterno del corpo, celata da un modulo in fibra polimerica. In questo modo le prestazioni vengono migliorare del 135%, con un aumento della precisione top.

Concludiamo con il software, ossia HarmonyOS 2.1: il sistema di Huawei permette di beneficiare di alcune app di terze parti, di prestazioni fluide e di funzionalità esclusive.

Huawei Watch GT Runner – Prezzo e disponibilità Italia

Huawei Watch GT Runner è stato lanciato in Cina a circa 303€ al cambio attuale, ossia 2.188 yuan, nel mese di novembre 2021. In queste ore però, il brand ha portato lo smartwatch anche in Italia e lo fa con un prezzo di listino di 299.90€ sullo store ufficiale e presso i rivenditori autorizzati. Per il lancio, Huawei accanto allo smartwatch vi regala anche i FreeBuds 4i e, in esclusiva sullo store, un cinturino in omaggio. Per tutte le info sull'acquisto, vi rimandiamo all'articolo di presentazione.

