Huawei Watch GT 3 ufficiale: sport ed eleganza in un sol colpo

Se con Watch 3 si è scelta la via del Luxury Lifestyle, con Watch GT 3 Huawei ha scelto la via dello sport senza dire di no all'eleganza. Infatti, il nuovo smartwatch del brand è totalmente pensato per il workout ed il benessere fisico, ma si compone comunque di caratteristiche mirate allo stile, che si riflettono anche sul prezzo.

Huawei Watch GT 3 ufficiale: prezzi e caratteristiche

Il nuovo Watch GT 3 riprende da dove si era fermata la serie GT 2 ma guardando alle novità stilistiche già viste sulla serie principale Watch 3. La cassa circolare con materiali più pregiati e la corona digitale per muoversi tra le varie funzioni, donano sicuramente un tocco premium al tutto. Quanto al design, molto fanno anche i cinturini, che passano dal Fluoroelastomero alla Maglia Milanese alla pelle vegetale all'acciaio inossidabile, che si differenziano in base alla grandezza della cassa dello sportwatch.

Infatti, il nuovo modello di Huawei arriva sia in versione 42 mm, sia in versione 46 mm, che si compongono rispettivamente di un display AMOLED da 1.32″ e 1.43″ con Always-On. Passando poi ai sensori e alle caratteristiche software, Watch GT 3 si dota dei vari monitoraggi per il battito cardiaco, l'ossigeno nel sangue, il sonno, il benessere femminile e lo stress. Sono presenti inoltre 100 modalità sportive ed il tutto gira tramite il nuovo sistema operativo HarmonyOS 2.1.

Il nuovo Huawei Watch GT 3 arriva quindi in Italia con un prezzo a partire da 229€ per il modello da 42 mm e 249€ per quello da 46 mm, che se pre-ordinati sullo store di Huawei entro l'8 novembre 2021 permettono di ottenere numerosi vantaggi. A questo link trovate la pagina di acquisto.

Alessio Sironi su Huawei Watch GT 3

Oltre alle specifiche tecniche, abbiamo anche alcune impressioni a caldo su quanto può offrire Huawei Watch GT 3 agli utenti e soprattutto a chi è rivolto. A parlare di questo è Alessio Sironi, Responsabile Marketing e Comunicazioni Huawei: “Watch GT 3 è considerabile l'alleato perfetto per chi sceglie di riservare tanto tempo allo sport e al benessere ed infatti il suo concept vira proprio a questo. Nonostante questo, non manca di essere un prodotto non lontano dal Watch 3, che però punta più a spingere al massimo le caratteristiche che ha e soprattutto, può funzionare anche indipendentemente. Huawei Watch GT 3 invece va considerato come un personal trainer al polso e per quello, ha davvero pochi rivali“.

