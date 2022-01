Huawei Watch GT Runner: ufficiale in Italia lo sportwatch per eccellenza

Durante l'evento di presentazione per i top gamma Huawei P50 Pro e P50 Pocket, il brand ha dato spazio anche allo sportwatch Watch GT Runner, portandolo quindi anche in Italia. Questo modello si differenzia dai Watch GT 3 per essere totalmente pensato per lo sport, come dimostrano sue determinate specifiche tecniche.

Huawei Watch GT Runner è ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Il nuovo GT Runner si presenta nella struttura molto simile a quanto visto con Watch GT 3, ma già i cinturini proposti danno un'impronta più sportiva al contesto. A questo si aggiunge il materiale utilizzato per la cassa, in fibra polimerica, che permette di avere resistenza e leggerezza.

Il display è poi un ampio pannello AMOLED da 1.43″, così da non perdersi notifiche e gestire tutti i monitoraggi al proprio polso. Ma le vere novità le troviamo al suo interno. Infatti, questo smartwatch fornisce ben 5 sistemi satellitari integrati: GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/Beidou. Questo è possibile grazie ad un chip di posizionamento GNSS Dual-Band Five-System, che aumenta le prestazioni dell'antenna GPS del 135%.

Chiude l'esperienza l'ottimizzato software di Huawei, basato su HarmonyOS 2.1, in cui sono inclusi i programmi TruSport e TruSeen 5.0+: il primo offre una formazione scientifica individuale per lo sport, mentre il secondo ci dà un monitoraggio della frequenza cardiaca più precisa. Infine, chiude il tutto un'ottima batteria che garantisce fino a 14 giorni di autonomia.

Huawei Watch GT Runner è quindi disponibile in Italia con un prezzo di 299.90€, sia sullo store ufficiale, sia tramite rivenditori autorizzati. In occasione del lancio, è possibile ricevere in regalo gli auricolari FreeBuds 4i e, solo per Huawei Store, anche un cinturino omaggio. Trovate il link all'acquisto in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Se ne volete sapere di più, vi lasciamo il nostro approfondimento dedicato allo sportwatch di Huawei.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il