Huawei Watch GT Runner completerà presto la nuova serie

Huawei, per chi non lo sapesse, ha presentato di recente la nuova serie di smartwatch Watch GT 3 in molti paesi tra cui l'Italia. Secondo alcune indiscrezioni però, pare che all'appello manchi un altro wearable della serie, che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Huawei Watch GT Runner, che iniziamo a scoprire insieme tra specifiche tecniche, prezzo e data di uscita.

Huawei Watch GT Runner: tutto ciò che sappiamo

Possibili design e specifiche tecniche

Il nuovo GT Runner è stato menzionato in un più leak, ma attualmente non abbiamo elementi precisi su come potrebbe essere. Andando per logica, è molto probabile possa condividere specifiche molto simili, anche nel design, a quelle dei Watch GT 3. Quindi possiamo aspettarci un display AMOLED circolare, ma anche un chip ARM Cortex-M.

Ci aspettiamo inoltre che condivida con questi l'ottima autonomia di cui si avvalgono, visto che è stata certificata una batteria da ben 451 mAh, con una ricarica wireless (sempre certificata) a 10W.

Anche per le varie feature software ci aspettiamo abbia tecnologie già presente sugli altri GT 3 come la TrueSeen 5.0+ per un migliore monitoraggio dei parametri vitali. In più, ovviamente, ci aspettiamo che sia presente HarmonyOS come sistema operativo.

Quello che potrebbe cambiare in maniera netta sono le possibilità in ambito sportivo, amplificando all'ennesima potenza il già vasto elenco di modalità d'allenamento.

Huawei Watch GT Runner – Prezzo e data di uscita

Una delle poche “certezze” in merito al GT Runner è la data di uscita, visto che dovrebbe essere presentato il prossimo 17 novembre 2021 in Cina, insieme agli altri due GT 3 (che in patria sono ancora inediti). per il prezzo, considerando il cambio, ci aspettiamo un costo intorno ai 130-150€ (999-1.199 yuan), sebbene in Italia i modelli già usciti superino i 200€.

