Xiaomi MIX 5 sarà ancora più esclusivo con il chip Surge C2

Sin dalla sua nascita, la famiglia MIX è stata foriera di innovazioni, e a quanto pare Xiaomi MIX 5 non farà eccezione. Da tempo se ne parla come dello smartphone che in un certo qual senso dovrebbe sostituire Xiaomi 12 Ultra. Per quanto i leak continuino a spiegarci come sarà fatto il prossimo flagship Ultra, altre voci affermano con una certa fermezza che al suo posto dovrebbe debuttare il nuovo capitolo della serie Xiaomi.

I primi capitoli della serie MIX hanno fatto esclamare “WOW” alla platea globale grazie al loro design tri-borderless, con tanto di scocca in ceramica e soluzioni atipiche come il trasduttore piezoelettrico al posto della capsula auricolare. Col terzo capitolo, invece, si è optato per l'adesione al trend degli slider phone che è pero sparito nel giro di pochi mesi. Al suo posto, quasi 4 anni dopo è arrivato un MIX 4 dotato di selfie camera nascosta sotto allo schermo; per non parlare dello “spin-off” Xiaomi MIX Fold, pieghevole dotato di fotocamera a lente liquida come teleobiettivo.

Xiaomi MIX 5 segnerà il debutto dell'inedito Surge C2

Viene da chiedersi quale sarà la novità di uno Xiaomi MIX 5 che sembra proprio che avrà l'arduo compito di sostituirsi alla variante Ultra di Xiaomi 12. Sembra certo che verrà mantenuta la selfie camera sotto allo schermo, per quanto non sia stata particolarmente apprezzata per la sua qualità fotografica. Sicuramente ritroveremo la scocca in ceramica, altro elemento storico e distintivo della famiglia MIX. Ma quello che ci svelano gli ultimi rumors è l'implementazione dell'inedito chipset proprietario Surge C2.

Nella primavera 2021 assistevamo al lancio del succitato Xiaomi MIX Fold, il primo (e finora unico) smartphone dotato del Surge C1. Se conoscete la storia di Xiaomi, saprete bene che con “Surge” si indica la serie di chip che la compagnia ha lanciato negli anni. Tutto partì nel 2017 con lo Xiaomi Surge S1, vero e proprio SoC che si sostituì alle canoniche soluzioni Qualcomm o MediaTek. Il risultato non fu entusiasmante, per uno smartphone che non è mai uscito dalla Cina e che in generale venne abbastanza criticato.

Da allora, Xiaomi ha preferito optare per chipset proprietari che si limitassero a mansioni specifiche, in modo da evitare che si ripresentassero situazioni del genere. Penso non soltanto a Xiaomi Surge C1, ma anche al recente Surge P1, chip pensato per gestire il comparto batteria e ricarica.

Ecco, quindi, che questo fantomatico Surge C2 troverebbe spazio per la prima volta a bordo del vociferato Xiaomi MIX 5 Pro “L1”. Niente da fare, quindi, per il modello base “L1A”: sì, perchè a questo giro, per la prima volta, ci sarebbero 2 variante per la serie MIX. Due smartphone che si differenzierebbero esclusivamente per il comparto fotografico, sia per i sensori che per questo chip, appunto. Come per il C1, anche Surge C2 dovrebbe essere un ISP a tutti gli effetti, cioè il processore incaricato di elaborare foto e video realizzati.

Non sappiamo ancora quali feature avrà questo chip, ma i leak non mancano di spiegarci come sarà il comparto fotografico di Xiaomi MIX 5. Entrambi con una selfie camera da 48 MP, il modello base avrebbe una 50+48+48 MP con OIS, grandangolare e zoom ottico 2x. Quello Pro, invece, vanterebbe una più avanzata 50+48+48 MP, sempre con grandangolare ma con zoom ottico 5x.

