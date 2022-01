Tencent vuole comprare Black Shark: si punterà al Metaverso

Nell'ambito da gaming mobile, le certezze sono poche ma concrete: ROG Phone, Red Magic, Black Shark e per il software c'è Tencent. Tra le ultime due pare che in futuro possa esserci più di una collaborazione, come in passato, visto che Tencent sta pensando di comprare il pacchetto completo del brand da Xiaomi.

Tencent comprerà Black Shark da Xiaomi: cifre, dettagli e obiettivi

La notizia è rimbalzata in queste ore sui principali social cinesi e non solo, anche perché è effettivamente una svolta non indifferente per il gaming mobile mondiale. Tencent è un'entità con un'ampissimo ventaglio di possibilità e molto probabilmente Black Shark rappresenta il giusto veicolo per poterlo sfruttare al massimo.

Ma perché il colosso vuole acquisire il brand satellite di Xiaomi, con cui ha già collaborato? Secondo le indiscrezioni, la risposta ruota intorno al Metaverso. Infatti, pare che la stessa Black Shark possa via via andare perdendo la connotazione hardware, che Xiaomi sta piano piano trasferendo in Redmi, puntando verso i giochi e la realtà virtuale, materia pura del metaverso. Ovviamente, tutto ciò non esclude che vedremo ancora i telefoni dello Squalo Nero, ma potrebbero essere solo un tramite per quanto descritto sopra.

Ma quanto costerà l'affare? La fusione di Black Shark a Tencent Group Platform and Content Business Group dovrebbe costare intorno ai circa 414 milioni di euro (3 miliardi di yuan), cifra richiesta da Xiaomi per cedere il restante pacchetto di azioni. Il colosso cinese ha attualmente offerto un po' di meno, ma sembra proprio che l'affare andrà in porto.

E se volessimo immaginare un futuro Black Shark Tencent? Quello che andrà a cambiare è sicuramente il software, visto che la JoyUI poi andrebbe a perdere i connotati della MIUI e si ritroverebbe ad essere qualcosa di totalmente nuovo. Non è escluso che vedremo l'arrivo di ulteriori accessori del brand, tutti dedicati alle nuove forme di intrattenimento videoludico. Tutto questo, ovviamente, lo scopriremo ad acquisizione terminata.

