Redmi K50 Gaming: ecco come sarà il nostro POCO F4 GT

L'ultimo periodo dell'anno dovrebbe vedere tra i suoi grandi protagonisti anche la gamma K50 di Redmi, serie top della costola di Xiaomi. Come per la precedente generazione si attende anche l'arrivo di una variante da gioco, presumibilmente con il nome di Redmi K50 Gaming Edition, ora protagonista di una serie di indiscrezioni su specifiche e uscita insieme al gemello POCO F4 GT.

Redmi K50 Gaming Edition aka POCO F4 GT: tutto quello che sappiamo

Il team di Xiaomiui, sempre punto a smanettare nei vari database degli enti certificativi internazionali e nel codice della MIUI, ha individuato due nuovi smartphone della compagnia cinese. Il primo terminale, con il nome in codice Matisse e la sigla L10, presenta i numeri di modello 21121210C, 21121210G e 21121210I (rispettivamente China, Global e India) e dovrebbe debuttare in questi mercati come Redmi K50 Gaming (o K50 Gaming Pro) e POCO F4 GT.

Design e display

Per il momento non abbiamo immagini su come sarà fatto Redmi K50 Gaming. Trattandosi di uno smartphone dedicato al settore videoludico, ci aspettiamo un telefono stravagante sotto il profilo estetico. Secondo i rumors, il display sarebbe un pannello OLED con refresh rate fino a 144 Hz con sensore ID integrato e Gorilla Glass Victus, ma mancano ancora informazioni più specifiche.

Hardware

Sulla base di quanto finora trapelato, Redmi K50 Gaming si dividerebbe in due versioni, entrambe MediaTek: quella Pro sarebbe mossa dal Dimensity 9000, mentre quella Standard dal Dimensity 7000. Il secondo non lo conosciamo ancora ufficialmente, ma il SoC 9000 è a 4 nm e include una CPU octa-core fino a 3 GHz. In realtà c'è un altro rumor, secondo cui anche l'edizione Gaming della serie K50 sarebbe dotata dello Snapdragon 8 Gen 1. Si parla poi della presenza di un rinnovato impianto di dissipazione a doppia camera di vapore.

In ogni caso, per la batteria si parla di un'unità a doppia cella da 4.700 mAh dotata di supporto alla ricarica rapida a 120W. Le altre specifiche menzionate includono speaker stereo JBL e motore di vibrazione X-Axis, mentre il software sarà MIUI 13 con Android 12.

Lato fotocamere avremmo sul modello standard una configurazione con sensore Samsung GW3 (o Sony IMX686) da 64 MP. Per il modello Pro, invece, si parla del sensore Samsung HM2 da 108 MP, assieme a un grandangolo da 13 MP, un telemacro da 8 MP ed un modulo per la profondità (2 MP).

Prezzo e data d'uscita

Per quanto riguarda l'uscita dei due smartphone, in entrambi i casi il debutto sarebbe previsto nel corso del mese di aprile 2022. Il modello Redmi K50 Gaming (standard) dovrebbe debuttare solo in Cina mentre la versione maggiorata di K50 Gaming e il gemello POCO F4 GT dovrebbero fare capolino anche per il mercato internazionale (come avvenuto anche per il precedente F3 GT).

Per tutti i dettagli in merito alla serie Redmi K50, vi rimandiamo invece al nostro approfondimento dedicato (con tutti i leak e le conferme uscite finora).

