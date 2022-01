I saldi invernali arrivano su AliExpress: offerte e coupon per tutti, con sconti fino al 70%

L'inizio del mese di gennaio significa solo una cosa per i più attenti agli sconti: è cominciato il periodo dei saldi invernali 2022, l'ennesima occasione per risparmiare, ed anche lo store AliExpress è pronto a dire la sua. Per gli utenti in cerca di offerte tech in occasione dei saldi, si preannunciano giorni particolarmente caldi, con sconti fino al 70%!

Saldi invernali 2022: arrivano le offerte tech di AliExpress

Le offerte di AliExpress in occasione dei saldi invernali 2022 riguardano prodotti tech e non solo. L'evento partirà il 10 gennaio, dalle ore 9. Inoltre vi segnaliamo che è attiva la promo “Spendi e risparmia“, che vi permette di ricevere 2€ di sconto per ogni 25€ di spesa. Abbiamo poi anche un consiglio: vi suggeriamo di aggiungere già i prodotti che vi interessano al carrello in modo da poterli acquistare subito al prezzo più basso quando partirà l'evento promozionale.

Di seguito trovate le pagine dedicate all'evento dei saldi invernali 2022 di AliExpress, con tante categorie che vi invitiamo a consultare per scoprire i prodotti in promozione. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto – e tutti quelli presenti all'interno dell'articolo – provate a disattivate AdBlock.

Inoltre, per facilitarvi la ricerca dei prodotti più golosi, di seguito trovate alcune delle categorie in sconto.

E ora che abbiamo fatto il punto della situazione per la pagina principale e le varie categorie interessate, andiamo a scoprire ulteriori dettagli dell'iniziativa.

Centro coupon

Come durante ogni periodo promozionale che si rispetti, anche a questo giro AliExpress ha attivato il Centro Coupon: qui sono presenti tanto codici sconto suddivisi per store e brand. Date un'occhiata perché anche in questa sezione sono presenti delle occasioni da non sottovalutare!

Coupon attivi per i saldi invernali 2022

Ovviamente non potevano mancare dei codici sconto dedicati esclusivamente al periodo dei saldi invernali. Tutti i coupon saranno attivi dal 10 gennaio (alle ore 9) e permettono di ottenere uno sconto a fronte di una spesa minima.

Coupon: CS8 – sconto di 8$ con una spesa minima di 65$

– sconto di 8$ con una spesa minima di 65$ Coupon: CS15 – sconto di 15$ con una spesa minima di 120$

– sconto di 15$ con una spesa minima di 120$ Coupon: CS228 – sconto di 28$ con una spesa minima di 228$

Se siete ancora affamati di codici sconto, date uno sguardo anche ai coupon di gennaio 2022.

Volete sapere il modo più sicuro per non perdere nemmeno un'occasione di risparmio? In basso trovate le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress: iscrivetevi per restare sempre aggiornati sulle promozioni e le iniziative, ma sopratutto per conoscere i migliori sconti per i Saldi invernali tech 2022!

