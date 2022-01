La serie Redmi K50 cambia registro con un design tutto nuovo

La famiglia Redmi K50 dovrebbe cambiare stile e presentare un design inedito rispetto alla gamma K40: alcune immagini pubblicate sul social cinese Weibo potrebbero aver svelato l'aspetto dei nuovi modelli della compagnia partner di Xiaomi.

Redmi K50: ecco come potrebbe essere il design, secondo questa cover leak

Mentre aspettiamo di saperne di più sull'uscita e sulle varie novità introdotte dalla serie Redmi K50, finalmente cominciano ad arrivare dettagli “verosimili” sul design con le prime immagini. Purtroppo non si tratta di scatti dedicati ai dispositivi, ma di una cover protettiva che dovrebbe appartenere al modello K50. L'immagine ci mostra un dispositivo dotato di un modulo fotografico abbastanza ampio, seppur composto da “soli” tre sensori. Abbiamo quello che dovrebbe essere un flash Dual LED ma non ci sono altri ritagli.

Come molti utenti cinesi hanno fatto notare – con un pizzico di divertimento – il possibile look di K50 dovrebbe attingere a piene mano da iQOO 7, ex flagship del brand di vivo (lo vedete in alto). Ovviamente restiamo in attesa di una conferma ufficiale o magari di immagini leak relative a scatti dal vivo o render. Nel frattempo, per conoscere tutte le indiscrezioni e i vari dettagli relativi alla serie Redmi K50, vi segnaliamo il nostro approfondimento dedicato.

