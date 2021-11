Colpo di scena: e se Xiaomi 12 Ultra fosse MIX 5 Pro?

Da quando si vocifera delle sorti della serie 12, si è spesso ipotizzato che il modello premium Xiaomi 12 Ultra sarebbe potuto ritardare. Una teoria che circola da diversi mesi e che inizialmente veniva ricollegata parzialmente alla crisi dei chip e alla volontà di attribuirgli un SoC più potente. È ormai cosa nota che fra pochi giorni conosceremo ufficialmente lo Snapdragon 8 Gen 1 e che questo muoverà Xiaomi 12. Sappiamo anche che il primo SoC a 4 nm di Qualcomm sarà prodotto dalle fabbriche Samsung, spesso criticate di non essere all'altezza quando si parla di efficienza energetica. A sottolineare questa inferiorità, la stessa Samsung avrebbe deciso di montare SoC Qualcomm anziché Exynos sulla quasi totalità della serie Galaxy S22.

Xiaomi 12 Ultra potrebbe diventare MIX 5 Pro: ecco le possibili ragioni

Ecco, quindi, che Xiaomi 12 Ultra non dovrebbe essere presentato a dicembre assieme a Xiaomi 12, 12 Pro e il compatto 12X. La compagnia avrebbe deciso di rinviarlo al 2022, quando Qualcomm potrà usufruire del processo produttivo a 4 nm di TSMC per il successore dello Snap 8 Gen 1. Detto questo, ritorniamo ai rumor che parlavano dei modelli “thor” L1 e “loki” L1A, quelli che inizialmente vennero additati come Xiaomi 12 Ultra e 12 Ultra Enhanced. Ma grazie al leak di Xiaomiui, abbiamo successivamente scoperto che in realtà sarebbero due modelli della serie Xiaomi MIX 5.

E qua arriviamo al leak odierno, secondo cui in realtà a questo giro non ci sarebbe nessun Xiaomi 12 Ultra. Al suo posto, la compagnia potrebbe aver deciso di accorparlo alla serie MIX e trasformarlo in quello che potrebbe chiamarsi Xiaomi MIX 5 Pro. Sarebbe la prima volta per la serie, visto che finora la compagnia ne ha sempre e soltanto prodotta una variante.

Ma cosa sappiamo sulla prossima serie Xiaomi MIX 5? Sulla base dei leak finora comparsi online, dovrebbe esserci un comparto fotografico da 50+48+48 MP con grandangolare e teleobiettivo 5x, zoom digitale 120x e zoom video 12x, selfie camera da 48 MP (forse sotto allo schermo) e un sensore d'impronte sotto allo schermo di nuova generazione.

