Xiaomi 12 Ultra avrà una fotocamera enorme: nuove “conferme” da un dummy

Con l'annuncio dello Snapdragon 8 Gen 1 e dei modelli 12 e 12 Pro (accompagnati anche dal mid-range 12X), la fame di novità in merito al futuro della gamma top di Xiaomi non accenna a diminuire. Nel mirino dei leaker troviamo il prossimo Xiaomi 12 Ultra: manca un bel po' al debutto del super flagship ma si parla già da tempo del suo possibile design ed in questo articolo proviamo a fare luce sul possibile design del dispositivo, il quale dovrebbe offrirci uno stile inedito, mai visto prima a bordo di uno smartphone della casa di Lei Jun.

Aggiornamento 04/01: un nuovo leak dedicato a Xiaomi 12 Ultra ci mostra un presunto dummy che sembra confermare il design. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Xiaomi 12 Ultra: una presunta cover ci svela il possibile design

Abbiamo già parlato in precedenza di Xiaomi 12 Ultra e del suo look: visto il predecessore (e il suo particolare modulo fotografico con Second Display) è impossibile non pensare ad un modello altrettanto stravagante. Il top di gamma dovrebbe essere l'unico della famiglia ad avere una fotocamera in partnership con Leica ma ovviamente si tratta solo ed esclusivamente di un'indiscrezione e non vi è ancora una conferma ufficiale. I precedenti concept render immaginavano il prossimo device simile all'attuale Ultra, ma con un display posteriore maggiormente ottimizzato.

Tuttavia le ultime immagini condivise sul social cinese Weibo ci parlano di una “realtà” ben diversa. Xiaomi 12 Ultra potrebbe rinunciare al Second Display ma avere uno stile completamente inedito per il brand.

L'immagine di una cover ci mostra un retro caratterizzato dalla presenza di un ampio modulo fotografico circolare, composto da quattro sensori. Ci sono altri spazi all'interno del modulo, ma il loro utilizzo resta sconosciuto. Lo stile ricorda molto quella della famiglia Honor Magic 3, con le dovute differenze.

I concept render ci mostrano come potrebbe essere Xiaomi 12 Ultra

Una carrellata di immagini ci hanno mostrato le presunte cover protettive della serie 12 (compreso il modello Ultra) e ovviamente i creator non sono stati con le mani in mano, realizzando anche i primi concept render. In questo caso andiamo a vedere come potrebbe essere Xiaomi 12 Ultra sulla base delle indiscrezioni dei giorni scorsi. Come visto in precedenza, il modello Ultra dovrebbe abbandonare il Second Display in favore di un sistema di fotocamera completamente ridisegnato. In base a quanto visto con la cover del dispositivo, dovremmo avere un ampio sensore principale (al centro) circondato da altri tre moduli: quindi una Quad Camera.





Il merito al comparto potremmo trovare un sensore Samsung ISOCell GN5 da 50 MP, con messa a fuoco automatica Dual Pixel Pro migliorata. Restando sempre nel campo delle ipotesi, potremmo avere tre moduli da 48 MP, tra cui un grandangolo ed un teleobiettivo a periscopio. Il pacchetto offre anche altri sensori ma purtroppo al momento non è dato di sapere di cosa si tratti: potrebbero essere un modulo dedicato alla temperatura del colore e magari un autofocus laser dTOF. Presente all'appello anche un microfono per le riprese video; inoltre il creator ha aggiunto il logo di Leica viste le voci delle scorse settimane (non ancora confermate).

Un dummy ci mostra come potrebbe essere il look di Xiaomi 12 Ultra | | Aggiornamento 04/01









Ora che i modelli 12 e 12 Pro sono ufficiali gli insider possono concentrarsi con maggior enfasi su Xiaomi 12 Ultra, il super flagship della serie. Ci eravamo lasciati con una serie di immagini concept ed ora ci ritroviamo con un presunto dummy in alluminio che dovrebbe “confermare” il design del dispositivo. Il look sarebbe in linea con le precedenti indiscrezioni: avremmo quindi un terminale dotato di un modulo fotografico enorme, di forma circolare. Il tutto potrebbe tradursi in un aumento di peso, dettaglio che potrebbe non far piacere agli amanti degli smartphone leggeri (come nel caso del precedente 11 Lite NE 5G).

Osservando il dummy si notano dei bordi arrotondati e delle dimensioni fin troppo generose. Ovviamente è bene prendere queste immagini e le precedenti con le dovute precauzioni, dato che il fake è sempre dietro l'angolo.

Sarà questo il design del tanto chiacchierato modello Ultra? Ovviamente specifichiamo ancora una volta che si tratta di un leak da prendere con le pinze. Per tutti i dettagli e le indiscrezioni in merito alla serie 12 date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

